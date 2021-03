Mara Kayser mit neuer Single am Start

Die Single „Ich kann es mir leisten“ ist am 26. Februar 2021 erschienen.

„Es kostet nichts, mich zu entscheiden, ob ich zufrieden oder unzufrieden sein will“, sagt Mara Kayser. „Und wenn ich die Freiheit habe, zu wählen, dann ist es ganz einfach“. Sie tut das, was erstmal ihr eigenes Herz zum Singen bringt. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es vielerorts keine Perspektiven gibt und noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, sucht sie ihre Stärken und schaut auf das, was möglich ist, nicht auf das, was grade unmöglich scheint. Aus diesem Gefühl ist dieser Song entstanden, den sie zusammen mit Jürgen Wendling geschrieben hat, ein Song, der einlädt, nach vorne zu schauen und sich seiner Stärken bewusst zu sein.

Musik: Jürgen Wendling / Mara Kayser

Text: Mara Kayser / Jürgen Wendling

Produziert von Jürgen Wendling und Mara Kayser im Sound Studio Saar

Programmierung: Jürgen Wendling

Gitarren: Wolfram Seifert

Mix und Mastering: Jürgen Wendling

Chor: Mara Kayser, Jürgen Wendling, Charlotte Wendling

makaY Musikverlag / Pardon Musikverlag

makaY Records, LC 24679

ISRC: DE OC 92100084

