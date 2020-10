Mara Kayser mit neuer Single NICHT OHNE DICH am Start

Die neue Single NICHT OHNE DICH von MARA KAYSER ist erschienen.

Mara Kayser findet ihre Themen immer mitten im Leben. Doch hat jedes Thema Platz im Schlager? „Dieses auf jeden Fall“, meint sie, „denn auch das ist ein Stück Leben, wenn man am Scheideweg steht und keinen Plan hat“. Es geht nicht mit und es geht nicht ohne. Dieses Gefühl kommt immer dann, wenn Lebens- oder Liebeswege sich trennen. Bei aller Liebe auseinander zu gehen ist nicht immer leicht. Doch gibt es eine Lösung? Genau dieser Frage geht Mara Kayser in ihrem neuen Song nach, besingt ihr Gefühl mit viel Leidenschaft und überzeugt mit ihrer einzigartigen Interpretation. Jürgen Wendling hat das musikalische Gewand perfekt dazu gestrickt, so dass ein tanzbarer Schlager mit Tiefgang seinen Weg zum Hörer finden darf.

weitere Infos: https://www.mara-kayser.de/aktuelle-single-nicht-ohne-dich/