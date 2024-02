Mehr internationale Flugstrecken von CEA während des Chunyun 2024

Während des diesjährigen Chunyun in China hat der internationale Tourismus mehr neue Formen und Veränderungen angenommen. China Eastern Airlines hat seine Bemühungen verstärkt, neue internationale Strecken zu eröffnen und wiederherzustellen. Kürzlich wurde die Strecke Beijing Daxing – Kuala Lumpur, Malaysia neu eröffnet und die Strecke Shanghai Pudong – Cairns, Australien wiederhergestellt. Insgesamt werden 15 neue internationale Strecken aufgenommen, darunter die neue Strecke Pudong – Perth, und die Anzahl der Flüge von Pudong nach Sydney, Bangkok, Kuala Lumpur und Male wird auch erhöht. Passagieren stehen während des Chunyun somit mehr Auswahlmöglichkeiten für Auslandsreisen zur Verfügung.

China Eastern Airlines hat während des Chunyun seine Investitionen in den südostasiatischen Inselmarkt vermehrt, um die Nachfrage der Chunyun-Reisenden zu befriedigen. Durch die Vermehrung der südostasiatischen Strecken und die Anziehungskraft der „Eis- und Schneewirtschaft“ hat auch die Anzahl der Reisenden aus südostasiatischen Ländern, die während des Chunyun nach China reisen und umsteigen, ebenfalls stark zugenommen. Innerhalb von 40 Tagen von Chunyun plant China Eastern Airlines, 2322 Hin- und Rückflüge zwischen Singapur, Kuala Lumpur und Bangkok durchzuführen.

Die Flugnummer der neu eröffneten Strecke Beijing Daxing – Kuala Lumpur ist MU795/796. Es gibt vier Hin- und Rückflügen pro Woche. „Ich bin ein Vielflieger von China Eastern Airlines und freue mich sehr darüber, diesmal den Direktflug von Kuala Lumpur nach Beijing genommen zu haben! Dieses Mal steige ich mit meiner Familie in Beijing Daxing um und werde weiterhin mit China Eastern Airlines nach Europa fliegen“, sagte Herr Mohammad, ein Individualreisender, am 1. Februar auf dem Flug MU796 für die Strecke Kuala Lumpur – Beijing Daxing.

Derzeit betreibt China Eastern Airlines vier Strecken in Kuala Lumpur, nämlich Shanghai Pudong – Kuala Lumpur, Shanghai Pudong – Sabah, Hangzhou – Kuala Lumpur und Beijing Daxing – Kuala Lumpur. Während des Chunyun sind insgesamt 340 Hin- und Rückflüge geplant. Es wird auch geplant, neue Direktflüge von Kunming, Xi’an, Chengdu und anderen Städten nach Kuala Lumpur zu eröffnen. China Eastern Airlines betreibt acht Strecken in Singapur, also von Singapur nach Shanghai Pudong, Beijing Daxing, Nanjing, Hangzhou, Kunming usw. In Thailand gibt es 10 Direktflüge nach Shanghai, Kunming, Guangzhou, Chengdu, Xi’an usw. Während der Spitzenzeiten des Chunyun werden täglich bis zu 66 Flügen angeboten.

Neben Südostasien erfreut sich auch die australische Strecke aufgrund des angenehmen Klimas sogar im Winter großer Beliebtheit. Die wiederhergestellte Direktflugstrecke von Shanghai Pudong nach Cairns, Australien, ist die neunte Strecke von China Eastern Airlines zwischen China und Australien. Sie wird saisonal betrieben und ist jeweils dienstags, mittwochs, freitags und sonntags vom 1. bis zum 18. Februar verfügbar.

Zurzeit betreibt China Eastern Airlines in Australien fünf Flugverbindungen, darunter Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Cairns. Durch die kontinuierliche Wiederherstellung und Verdichtung des Flugnetzes wird China Eastern Airlines eine bequemere und schnellere Luftbrücke für den Personen- und Handelsverkehr zwischen China und Australien schaffen.