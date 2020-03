Meine Erfahrungen über den Verlust von 10 kg in 12 Monaten – Das neue Buch von Bonita Gonsalvez

Wie verliert man Gewicht für eine lang anhaltende Gesundheit? Diese Frage stellen sich viele. Auch Bonita Gonsalvez hatte sich das gefragt.

Das Buch handelt von einer Wissenschaftlerin, der mit Fettleibigkeit (Gewichtsverlust) kämpfte. Eines Tages beschloss sie, dass sie genug von den geistigen und körperlichen Problemen hat, die mit Übergewicht einhergehen. Sie ergriff verschiedene Maßnahmen, um ihr Leben zu verändern. Im Laufe der Zeit machte sie die entsprechenden Übungen und Pläne. Ihr wurde klar, warum ihre früheren Versuche, Gewicht zu verlieren, fehlschlugen.

Bonita Gonsalvez wuchs auf Mauritius auf und ließ sich später mit ihrer Familie im Vereinigten Königreich nieder. Schon in jungen Jahren wurde sie schikaniert, weil sie fettleibig war.

Trotz zahlreicher Versuche, das Fett zu verlieren, klappt es nicht so recht. Dies beeinträchtigte ihre psychische Gesundheit und ihre Beziehungen zu den Menschen. Im vergangenen Jahr hat Bonita ihre Denkweise und ihr Leben komplett umgestellt und erfolgreich 10 kg abgenommen. Sie hat die Faktoren identifiziert, die zuvor ihre Fortschritte bei der Gewichtsabnahme behinderten, und Wege gefunden, diese zu überwinden.

In ihrem neuen Buch berichtet sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Fettabbau und der Gewichtsabnahme.

Ursprünglich wurde sie als Wissenschaftlerin im Universitätskrankenhaus Cambridge ausgebildet und hat in Colchester einen BSc und Msc erworben. Ihre Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und in der Forschung nutzte sie, um einige Forschungsarbeiten an einem Forschungsinstitut in London durchzuführen. Ihr Interesse gilt dem Schreiben von Büchern zur Unterhaltung, die das Leben der Menschen verbessern sollen.

Bonita Gonsalvez ermutigt den Einzelnen, durch Ernährung und Bewegung eine dauerhafte Gesundheit aufzubauen. Sie möchte, dass Menschen, die abnehmen wollen, aber Schwierigkeiten dabei haben, sich fragen, wie es wirklich funktionieren kann. Dieses Buch diskutiert die Herausforderungen, denen die Autorin gegenüberstand, und wie sie diese überwunden hat. Dabei wurde ihr klar, warum ihre früheren Versuche, Gewicht zu verlieren, gescheitert sind!

Das Buch umfasst insgesamt 28 Seiten und ist in englischer Sprache verfasst. Ihr Buch findet man unter anderem bei Amazon.

„My Journey on losing 10kg in 12 months and subtitle, How to lose weight for a long lasting health?“