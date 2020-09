Möbelhandwerk aus der Schreinerwerkstatt Fischer

Stilvoll ein handgemachtes Möbelstück aus Meisterhand gefertigt – auf diese Qualität können die Kunden der Schreinerwerkstatt Fischer aus Nattheim in Baden-Württemberg zählen. Geschreinert aus besten Materialien fertigen die Handwerker passgenaue Möbel für Küchen, Esszimmer, Büros oder auch Arztpraxen an. So werden Arbeits- und Wohnräume exklusiv nach den Vorgaben der Kunden ausgestattet.

Objekteinrichtung und Möbelbau – Planung, Fertigung und Einbau

Vom filigranen Beistelltisch bis hin zu einer kompletten Büroausstattung bieten die Experten der Schreinerwerkstatt Fischer in Sachen Objekteinrichtung alles an. Der Empfangsbereich einer Praxis, einer Kanzlei, eines Unternehmens oder auch einer Agentur formt für die Kunden den ersten Eindruck. Originell entworfene Empfangstische erzeugen hier ein positives Bild. Die Ausstattung von Besprechungszimmern kann sich auf die Arbeits- und Verhandlungsumstände auswirken. In enger Kooperation mit den Kunden im Bereich Objekteinrichtung werden auch Teeküchen durch individuelle Möbel vom Workspace separiert oder in diesen integriert.

Spezialanfertigungen im Bereich Möbelbau werden von den Handwerkern der Schreinerwerkstatt Fischer detailliert geplant, gefertigt und eingebaut. Damit entstehen zum Beispiel sowohl hochwertige Möbel für Umkleideschleusen für Reinraumproduktionen, als auch Sitzlandschaften und vieles mehr.

Küchenbau und Designertisch – qualitätsvolle Glanzlichter

Hochwertige Verarbeitung, passgenaue Fertigung und auch optisch immer wieder ein Highlight – der Küchenbau der Schreinerwerkstatt Fischer. Damit die Kunden früh alles genau vor Augen haben, erstellen die Küchenplaner in einem 3D Rendering einen exakten Plan. So können selbst komplexeste Kundenwünsche unmittelbar in die Planung eingearbeitet werden. Über diesen Weg entstehen individuelle Küchen, die den Wünschen und Anforderungen der Kunden entsprechen. Dabei fertigt die Schreinerwerkstatt Fischer freistehende Kochinseln, präzise Küchenzeilen oder auch komplette Einbauküchen.

Kreative Ideen und handwerkliches Können – das sind die Grundlagen für die ausgesuchten Designertische der Schreinerwerkstatt Fischer. Die Gedanken der Kunden werden mit den Einfällen und den Fähigkeiten der Fachexperten kombiniert. Das Ergebnis ist immer wieder ein einzigartiger Designertisch, der überall einmalig, robust und als optisches Glanzlicht seinen Dienst verrichtet. Die damit erreichte einzigartige Form kann speziell im Bereich Corporate Communication auf Messen ein Statement vermitteln.

Esstisch und Küchentisch – gemeinsames Speisen

Der Mensch liebt das Essen. Das gemeinsame Essen ist eine jener sozialen Interaktionen, welche die Menschen näher zusammenbringt. Dabei können sowohl am Arbeitsplatz sowie im privaten Haushalt enge Bande geknüpft und Beziehungen vertieft werden. Ein Esstisch aus der Schreinerwerkstatt Fischer passt sich den Bedürfnissen an. Er kann ausladend groß und zugleich einladend herzlich gestaltet werden. Die Beinfreiheit ist bei Esstischen ein wichtiges Kriterium, das die Handwerker immer einfallsreich mitdenken.

Neben dem Ess- ist auch der Küchentisch ein zentraler Punkt vieler Räumlichkeiten. Er dient zugleich dem gemütlichen Zusammensein im Kollegen- wie auch im Familienkreis. Auf ihm wird gegessen, aber oft wird ein Küchentisch auch als Arbeitsplatz genutzt. Nicht nur Zutaten können hier geschnitten werden, auch die Hausaufgaben können hier bequem und konzentriert erledigt werden.

Schreibtisch, Besprechungstisch und Stehtisch – verbindende Elemente

Neben dem Esstisch können Arbeiten natürlich auch am passend geschreinerten Schreibtisch verrichtet werden. Sollte man mit seinen Mitarbeitern an einem Tisch sitzen wollen, ist ein Besprechungstisch aus der Schreinerwerkstatt Fischer ideal dafür geeignet. In einem Foyer, in einer Teeküche oder auch in einem Flur kann ein Stehtisch zum Verweilen und zur Kommunikation einladen. Auch für Bäder bieten sich die individuellen Möbelstücke aus der Schreinerwerkstatt Fischer ausgezeichnet an.

Pressekontakt:

Schreinerwerkstatt Fischer

Robert-Bosch-Str. 8

89564 Nattheim

info@schreinerwerkstatt-fischer.com