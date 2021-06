myCobot-Pi – kollaborativer Roboterarm von Elephant Robotics mit Raspberry Pi Unterstützung

Die chinesische Firma Elephant Robotics mit Sitz in Shenzhen hat mit dem „myCobot Pi“ den weltweit kleinsten Raspberry Pi Roboterarm entwickelt. Dieser wird in Kollaboration mit M5Stack produziert, um ihn weltweit zu vertreiben.

Roboter sind aus der Industrie kaum noch wegzudenken. Gerade in der Automobilbranche übernehmen sie seit vielen Jahren präzise Fertigungsarbeiten und entlasten so längst ihre „menschlichen“ Mitarbeiter. Aber auch in der Raumfahrt unterstützen sie den Menschen bei seiner Arbeit im All, und auch in anderen Branchen erweisen Roboter dem Menschen einen nützlichen Dienst.

Im Gegensatz zu den großen, schweren Roboterarmen, wie sie z. B. vermehrt in der Automobilbranche eingesetzt werden, hat Elephant Robotics mit dem myCobot, seit dem letzten Jahr einen kleinen und mit 850g Eigengewicht, einen sehr leichten und tragbaren Roboterarm im Portfolio, der in der aktuellen Version, neben Arduino, jetzt auch den Raspberry Pi nutzt.

Der sechsachsige Roboter myCobot-Pi ist ein multifunktionaler und intelligenter Roboterarm mit einem Arbeitsbereich von 280mm und einer Nutzlast von 250g. Ein äußerst kompakter, aber leistungsstarker Roboterarm, der nicht nur mit einer Vielzahl an Software und Hardware Interaktionsmöglichkeiten und unterschiedliche Erweiterungsschnittstellen aufwarten kann, sondern ebenso Entwicklung von Anwendungen auf verschiedenen Plattformen ermöglicht.

Zur Realisierung von Plug-and-Play wurde die gesamte Gehäusestruktur sehr kompakt und mit wenigen Ersatzteilen konzipiert, sodass der myCobot-Pi mit wenigen Handgriffen demontiert und ausgetauscht werden kann.

Der myCobot-Pi verwendet den Raspberry Pi 4B, der mit einer 1,5Ghz 4-Kern-CPU ausgestattet ist und auf einer Debian / Ubuntu Plattform läuft. Außerdem verfügt er über eine eingebaute ROS- und Blocky-Programmierung und unterstützt zusätzlich eine allgemeine Phyton-Software-Schnittstelle.

Der Roboter verfügt über eine Farberkennung und besitzt einen Bilderkennungsalgorithmus, der mit einer großen Anzahl an Kameras zusammenarbeiten kann. Ebenso können unterschiedlichste Zubehörteile, wie ein Monitor, eine Greifersaugpumpe und mehr, angeschlossen und mit dem myCobot-Pi verbunden werden.

Ausgestattet ist der myCobot-Pi mit sechs Hochleistungs-Servomotoren, die ein schnelles Reaktionsvermögen gewährleisten und gleichzeitig für eine geringe Trägheit und eine gleichmäßige Rotation sorgen. Weiterhin sind die Basis und das Ende mit Lego-Connectoren ausgestattet, die die Entwicklung von Mikro-Embedded Geräten stark erleichtert.

Durch sein einzigartiges industrielles und modulares Design, hat er nur wenige Ersatzteile und dementsprechend niedrige Wartungskosten. Er richtet sich an Technikfreaks und Roboter-Fans und lässt sich zusätzlich für Lernumgebungen, wie dem STEAM-System, einsetzen.

Die Anwendungsfälle des myCobot-Pi Roboterarms sind vielfältig. Im Smart-Home Bereich kann der Roboterarm in der Küche Assistenzarbeiten übernehmen. Das kann z.B. das Herausnehmen des Toasts aus dem Toaster mit anschließender Platzierung auf dem Teller sein. Aber auch unterstützende Tätigkeiten in einem Studio, bei denen es z. B. darum geht, als „dritte Hand“ Werkzeuge anzureichen, können vom myCobot-Pi problemlos übernommen werden.

Über Elephant Electronics

Elephant Electronics ist ein Technologieunternehmen, das auf sich auf das Design und die Produktion von Roboterentwicklungen, sowie die Entwicklung und Anwendung von Betriebssystemen und intelligenten Fertigungsdienstleistungen spezialisiert hat.

Vornehmliche Verwendung der Produkte und Dienstleistungen finden sich in der professionellen Industrie, im Handel, im Bildungswesen, aber auch in der wissenschaftlichen Forschung und im privaten Bereich wieder.

Unabhängig voneinander hat Elephant Electronics bereits kollaborative Roboter, wie die Elephant Robotics P/C/E-Serien und bionische Roboter, wie den MarsCat entwickelt. Bislang wurden die Roboter in Länder wie Korea, Japan, den USA, sowie in Deutschland, Italien, Griechenland und anderen Ländern der Welt verkauft.

