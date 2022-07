Nanhai veranstaltete eine Overseas Investment Promotion Conference mit Unterschauplätzen in den Vereinigten Staaten, Singapur und anderen Orten, um „Global Moments“ zu schaffen

Am 26. Juli fand im Thousand Lantern Lake Hotel im Unterbezirk Guicheng, Nanhai, eine Konferenz zur Förderung von Investitionen in Übersee mit dem Thema „Zusammenkommen in Nanhai, die Zukunft gewinnen“ statt. Diese „Online + Offline“-Konferenz, die weltweit live übertragen wurde, richtete den Hauptveranstaltungsort in Nanhai ein, mit sechs Nebenveranstaltungsorten in den Vereinigten Staaten, Singapur, Japan, dem chinesischen Hongkong und anderen Orten. Etwa 400 Personen nahmen an der Konferenz am Hauptveranstaltungsort und an den Nebenveranstaltungsorten teil. Fast 120.000 Menschen verfolgten die Konferenz live. Auf der Konferenz fand die Unterzeichnungszeremonie für Auslandsprojekte statt; Vor Ort wurden 10 Projekte in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, intelligente Ausrüstung und hochwertige Dienstleistungen mit einem Gesamtbetrag von 800 Millionen US-Dollar unterzeichnet, was 5 Milliarden RMB entspricht.

(Überseeprojekte wurden vor Ort unterzeichnet.)

Auf der Konferenz gab Herr Gu Yaohui, Sekretär des Bezirkskomitees der KPCh Nanhai, eine hervorragende Einführung in „gestern“, „heute“ und „morgen“ von Nanhai in jeweils acht chinesischen Schriftzeichen und lud herzlich Landsleute und Freunde im In- und Ausland ein Nanhai für Untersuchungen, Verhandlungen, Investitionen und Entwicklung zu besuchen.

Nanhai sendet eine aufrichtige Einladung an Auslandschinesen

Die Konferenz geht auf zwei Familienbriefe zurück.

„Für ihre Heimatstadt Nanhai wünschen sich viele Auslandschinesen mehr Verständnis für die Entwicklung, mehr Austausch mit Regierungsführern und mehr Beiträge für den Bau.“ Anfang Juli dieses Jahres leitete Herr Guan Jiacheng, ein hochrangiger Auslandschinese Amerikas und Vorsitzender der Chinese Consolidated Benevolent Association of America, einen Brief von der United Front Work an Herrn Gu Yaohui, Sekretär des CPC Nanhai District Committee, weiter Abteilung des Bezirkskomitees Nanhai. Der Brief war voller Liebe zur Heimatstadt und starkem Verlangen nach dem Bau.

Gu Yaohui antwortete erstmals persönlich auf den Brief zu den Bedenken der Auslandschinesen und lud sie ein, Investitionen zu tätigen und Geschäfte für die gemeinsame Entwicklung und den weiteren Fortschritt zu starten.

Nanhai veranstaltete die Overseas Investment Promotion Conference, um die Vorteile ausländischer Ressourcen voll auszuschöpfen, die Auslandswerbung, die Investitionsförderung für Kapital und Intelligenz zu stärken und die Unterstützung für den Bau eines modernen und dynamischen neuen Nanhai zu fördern und zu gewinnen von Landsleuten aus Hong Kong, Macao und Taiwan, überseeischen Chinesen und ausländischen Freunden. Überseechinesen und 3,7 Millionen Nanhaier werden gemeinsam für eine glänzende Zukunft für Nanhai arbeiten.

(Die Konferenz im Hauptsaal.)

Herr Gu Yaohui erwähnte, dass der Zweck dieser Veranstaltung darin besteht, eine Plattform aufzubauen, um Menschen enger miteinander zu verbinden und gemeinsame „Momente“ zu bilden, damit jeder mehr Vertrauen in die Zukunft, die Investition und die Entwicklung von Nanhai haben kann.

Tatsächlich sind Auslandsinvestitionen in der Entwicklungsgeschichte von Nanhai in den letzten 40 Jahren definitiv ein sehr wichtiger Teil.

Vor 42 Jahren veranstaltete Nanhai eine „Gala des Goldenen Drachen“ im Tianhu-See des Xiqiao-Gebirges, die viele Landsleute aus Hongkong, Macao und Übersee anzog, um in Nanhai zu investieren, und damit begann die Öffnung Nanhais für die Außenwelt.

Beim diesjährigen Drachenbootfest war Nanhai wieder einmal Zeuge des großartigen Ereignisses der „Golden Dragon Gala“, die der ganzen Gesellschaft mitteilte, dass Nanhai niemals aufhören würde, sich zu reformieren und sich der Außenwelt zu öffnen, und Nanhai lud aufrichtig Auslandschinesen aus der Heimat ein im Ausland zu investieren in Nanhai zum gegenseitigen Nutzen und Entwicklung, und eine Win-Win-Situation.

Diesmal hielt Nanhai die Overseas Investment Promotion Conference ab und sandte erneut eine Einladung nach Übersee, um Investitionen zu tätigen und Geschäfte für die gemeinsame Entwicklung und den weiteren Fortschritt in Nanhai zu starten.

Herr Ding Xifeng, ständiges Mitglied des CPC-Komitees der Stadt Foshan und Direktor der Foshan United Front Work Department, sagte, dass Foshan eine berühmte Heimatstadt für Auslandschinesen sei, mit 1,5 Millionen Auslandschinesen in Hongkong, Macau und im Ausland, deren Heimatstadt Foshan sei. Sie haben eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und Öffnung der Stadt gespielt.

(Ding Xifeng, ständiges Mitglied des CPC-Komitees der Stadt Foshan und Direktor der Arbeitsabteilung der Vereinigten Front von Foshan, hielt eine Rede.)

Diese Konferenz wurde von Überseechinesen ebenso wie von allen Spaziergängen in der Heimatstadt herzlich begrüßt. Große Verbände auf der ganzen Welt haben Glückwunschvideos geliefert. Nach dem Sammeln der besten Wünsche von Übersee-Chinesen aus der ganzen Welt erstellte die Arbeitsabteilung der Vereinigten Front des CPC-Komitees des Bezirks Nanhai ein Video „Stimme der Welt, Macht von Nanhai“ und eine Lichtshow und zeigte sie live auf der Konferenz.

Zehn unterzeichnete Projekte beinhalten eine Gesamtinvestition von 5 Milliarden Yuan

Seit Anfang dieses Jahres gibt Nanhai kontinuierlich positive Signale, dass es Land für gute Projekte und Raum für gute Industrien gibt. Die Konferenz hat fruchtbare Ergebnisse erzielt. Zehn Projekte wurden unterzeichnet, darunter die Projekte Dr. Kong Global R&D Innovation and Cross-border E-Commerce Center, Yuwant Live Broadcast E-Commerce Regional Intelligent Delivery Center und High-End Advanced Electronic Adhesive Material Industrialization usw. Das Gesamtvolumen von Die unterzeichneten Projekte erreichten ein Volumen von 800 Millionen US-Dollar, was etwa 5 Milliarden Yuan entspricht.

Nach Ansicht von Herrn Gu Yaohui kommt die Vitalität von Nanhai aus der industriellen Transformation und Modernisierung. Derzeit baut Nanhai ein modernes Industriesystem mit der Hauptausrichtung auf Zwei-Hoch- und Vier-Neu-Industrien. Einerseits hat Nanhai einen Arbeitsplan für eine qualitativ hochwertige Entwicklung traditioneller Industrien veröffentlicht, um die Transformation und Modernisierung von 12 traditionellen Industrien zu fördern; Auf der anderen Seite werden wir unermüdlich hart für eine größere Investitionsförderung arbeiten und aufstrebende Industrien wie neue Energie, neue Materialien, neue Generation elektronischer Informationen und neue Biomedizin entwickeln.

Die 10 auf der Konferenz unterzeichneten Projekte decken die Bereiche Wissenschaft und Technologie, intelligente Ausrüstung, High-End-Dienste usw. ab, die eng mit Nanhais Two-High- und Four-New-Industriesystem verbunden sind. Darunter wird das Dr. Kong Global R&D Innovation and Cross-border E-Commerce Center die Marke Dr. Kong in vollem Umfang nutzen, um das Projekt „Dr. Kong Global R&D Innovation and Cross-border E-Commerce Center“; Das Yuanlin Advanced Manufacturing Industry Project wird die wissenschaftlichen und technologischen Innovationserfolge in der Forschung und Anwendung der neuen Materialindustrie in Hongkong und Macau durchführen, um ein neues Hochland-Cluster für die Materialindustrie in Guangdong, Hongkong und der Greater Bay Area von Macao zu errichten.

Auf der Konferenz tauschten Herr Liu Jianyu, General Manager von Tamura Automotive Electronics (Foshan) Co., Ltd., und Herr Chen Junjiang, stellvertretender Direktor des Jihua Laboratory, ihre Erfahrungen mit Investitionen und Beschäftigung in Nanhai aus. Sie waren sich einig, dass Nanhai ein bevorzugtes Investitionsumfeld, breite Entwicklungsperspektiven, eine fortschrittliche Geschäftsphilosophie und eine ausgereifte Erfahrung in der Unternehmensführung hat und dass Nanhai eine vielversprechende Zukunft hat. Herr Liu Jianyu erwähnte, dass das Projekt, obwohl es von der Epidemie betroffen ist, einen reibungslosen Bau mit perfekten Transport-, Logistik- und Unterstützungseinrichtungen sowie einem profunden Geschäftsumfeld genießt. Herr Chen Junjiang sagte, dass Nanhai gute Richtlinien für Schlüsselplattformen und Talente habe. Er kann immer spüren, dass Nanhai großen Wert auf Talente und das unterstützende System legt,

Auf der Konferenz stellten verantwortliche Beamte der zuständigen Abteilungen von Nanhai detailliert das Investitions- und Geschäftsumfeld sowie die Talentpolitik vor; Sie interagierten auch mit ausländischen Teilnehmern, um das Verständnis zu verbessern und eine solide Grundlage für die Absicht einer zukünftigen Investitionskooperation zu legen.