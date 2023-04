Neues Hideaway an der Ostsee: Eröffnung der Pineblue Villas in Heringsdorf auf der Insel Usedom

Heringsdorf, April 2023

Liebhaber der Ostsee aufgepasst: Mit den Pineblue Villas hat ein neues Hideaway auf Usedom eröffnet, das moderne Architektur und Interior-Design mit dem Charme des Historismus verbindet.

Direkt an der Strandpromenade des alten „Kaiserbades“ Heringsdorf, in einem riesigen Park direkt am Meer, empfangen die Pineblue Villas seit diesem Jahr ihre Gäste. Die exklusive Ferienunterkunft auf Usedom besticht durch elegante Villen, historische Architektur und eine ruhige Atmosphäre in exklusiver Privatheit.

Die Pineblue Villas bestehen aus drei freistehenden Ferienhäuser sowie der denkmalgeschützten „Alten Villa“, die seit ihrer Restaurierung nun sieben großzügige Ferienwohnungen umfasst. Die „Alte Villa“ aus dem Jahr 1896 steht im Mittelpunkt des Architekturensembles. Sie zählt zu den repräsentativsten Villen der Kaiserbäder und lässt ihre Gäste die Eleganz der Ostseebäder wie zu Bismarcks Zeiten nachempfinden. Jede der sieben großen Ferienwohnungen hat ihre Besonderheiten: sei es ein Holzkamin oder eine eigene Terrasse mit Meerblick. Dazu gibt es in der „Alten Villa“ ein Spa mit zwei Saunen und einem Ruheraum mit direktem Zugang zum Garten. Hinter der im Original erhaltenen, mit Holz vertäfelten Lobby befinden sich ein Salon und eine Gesellschaftsküche zur Benutzung durch alle Gäste.

Die sieben Ferienwohnungen sind mit mehreren Bädern, zum Teil mit freistehender Badewanne, einer eigenen Küche sowie einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Sie verfügen in der Regel über mehrere Wohn- und Schlafräume, die sich auf bis zu 130 m² Wohnfläche verteilen. Ferienwohnungen dieser Größe und Lage gibt es nur wenige auf der Insel Usedom.

Die drei modernen Luxus-Ferienhäuser sind harmonisch in den großen Park der Pineblue Villas eingebettet und werden als autonome Ferienvillen vermietet. Jede dieser Villen wurde individuell gestaltet und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Hier können Familien oder Gruppen von bis zu sieben Gästen ganz für sich sein und ein eigenes Haus an der Ostsee genießen. Große Fenster und Schiebetüren vermitteln den Blick ins Grüne oder zum Meer. Große, vollständig ausgestattete Küchen und Außenterrassen laden zum gemeinsamen Kochen und Essen ein.

Alle Gäste der Pineblue Villas können die Ruhe des fast 10.000 qm großen, denkmalgeschützten Parks genießen. Dennoch gelangen sie mit wenigen Schritten aus dem Gartentor in die Dünen und zum kilometerlangen Sandstrand. Diese Kombination war es, die vor hundert Jahren Gäste aus ganz Deutschland in die „Kaiserbäder“ gezogen hat. Die Pineblue Villas sind einer der wenigen Orte auf Usedom, in dem dieses Urlaubsgefühl aus alter Zeit noch spürbar ist.

„Wir möchten, dass sich unsere Gäste vom ersten Moment an entspannen und Raum zum Aufatmen haben und dies soll sich in der gesamten Architektur und der Inneneinrichtung widerspiegeln“, sagt Andrea Breitengraser, Gastgeberin der Pineblue Villas.

Idealer Rückzugsort am Meer

Die Pineblue Villas sind ein idealer Rückzugsort für Familien, Freunde, Paare oder Alleinreisende, die den Alltag hinter sich lassen wollen und Ruhe und Privatheit dem Trubel eines Hotels vorziehen. Eine Vielzahl von Restaurants und Geschäften ist in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Die Übernachtungspreise beginnen bei 275 € pro Nacht, was diesen exklusiven Rückzugsort zu einem erschwinglichen Luxus macht.

Auf einen Blick:

7 Ferienwohnungen und 3 freistehende Ferienhäuser, gelegen in einem 10.000 qm großen, denkmalgeschützten Park direkt am Meer.

Alte Villa mit 7 Ferienwohnungen zwischen 130 und 58 qm und Platz für 2 bis 4 Personen.

Crown Villa: 145 qm, 5 Zimmer, für 7 Personen.

Hideaway Villa: 122 qm, 5 Zimmer, für 6 Personen.

Beach House: 131 qm, 4 Zimmer, für 4 Personen, barrierefrei

Spa mit 2 Saunen und Ruheraum in der Alten Villa

Salon sowie Gesellschaftsküche in der Alten Villa

Ausstattung: Alle Ferienwohnungen und Ferienvillen verfügen über ein individuelles Design, getrennte Schlaf und Wohnräume, luxuriöse Bäder und Küchen

Nachhaltige Gebäudetechnik durch ein Blockheizkraftwerk

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pineblue.de

Pineblue Villas

Puschkinstr. 10

17424 Heringsdorf

Tel: +49 38378 802301