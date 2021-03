Neues Tool zur Massenkonvertierung von Excel XLSX/XLS-Datein zu PDF

Microsoft Excel ist aus der heutigen Arbeitswelt kaum noch wegzudenken. Zur Erstellung und Verwaltungen von Listen und Diagrammen ist es zum Standardprogramm in vielen Firmen geworden. Aber auch im privaten Bereich kommt die Anwendung häufig zum Einsatz.

Gerade im Büro ist die Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an Tabellen und Arbeitsblättern an der Tagesordnung. Nicht selten müssen die Arbeitsmappen und Daten im Anschluss in das PDF-Format gebracht werden. Microsoft Excel bietet zwar die Funktion eine Excel-Datei als PDF zu speichern, geht es jedoch darum dutzende oder hunderte Dateien zu konvertieren, artet das Vorhaben schnell in Sisyphusarbeit aus.

Dafür hat https://www.pdfexcelconverter.com jetzt eine Windows-Softwarelösung entwickelt, die es erlaubt Excel-Dateien im Stapelverfahren in PDF-Dateien zu konvertieren und das ohne MS-Excel installieren zu müssen. Sie bietet Unterstützung für XLSX, XLS und weiteren Formate, wie CSV- oder ODS (Open Document Sheets).

Neben der Konvertierung einzelner Excel-Dateien in eine PDF, liegt es in der Hand des Anwenders, ob zusätzlich jedes Arbeitsblatt einer Excel-Datei in eine eigene PDF konvertiert wird oder alle Excel-Arbeitsblätter und Dateien in einer einzigen PDF zusammengeführt werden sollen. Diese Funktionen bieten sich an, wenn Nutzer Dokumente und Daten zusammenführen oder Arbeitsmappen und Dateien im Stapeldruckverfahren drucken möchten.

Die Option „Eine Seite pro Blatt“ gestattet es dem Anwender jedes Arbeitsblatt einer Excel-Datei in eine einzelne Seite des PDF-Dokuments zu konvertieren. Damit kann ein ganzes Arbeitsblatt auf ein einziges Blatt Papier gedruckt werden, anstatt auf mehrere Seiten verteilt.

Darüber hinaus verfügt der Konverter über erweiterte Optionen, mit denen PDF-Seiteneinstellungen, wie Papiergröße, Ausrichtung, etc. vorgenommen werden können. Zusätzlich ist es möglich das Öffnen der PDF-Datei mit einem Kennwortschutz auszustatten und ein Eigentümer-Passwort hinzuzufügen, um das Kopieren und Drucken von PDF-Inhalten zu unterbinden.

Die Software ist Multilingual und in den Sprachen Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch, Griechisch, Tschechisch, Koreanisch, Dänisch und Spanisch verfügbar.

Quelle: https://www.pdfexcelconverter.com/batch_excel_to_pdf_converter.html