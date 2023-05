NEW NUTRITION BEYOND LIMITS | DIE GLOBALE MARKENFESTE von NYO3 in Oslo, Norwegen

Am 15. Maith (norwegische Zeit) veranstaltete die High-End-Nahrungsergänzungsmarke NYO3 in Oslo ihre GLOBALE MARKENFEIER. Unter dem Motto “NEW NUTRITION BEYOND LIMITED„ brachte die Marke ein neues Produkt mit goldenem Ultra-Boost-Krillöl auf den Markt, gab die globale strategische Ausrichtung von NYO3 bekannt und initiierte gemeinsam mit ihrem strategischen Partner Aker BioMarine die globale AWR-Aktion für das Gemeinwohl.

Zu dieser Veranstaltung waren auch Organisationen wie Innovation Norway, NO-AGE, UiO und ORIVO eingeladen, die einen internationalen Wissensaustausch über Ernährung anboten, um den Bedarf der weltweiten Verbraucher an qualitativ hochwertigen Gesundheitsprodukten zu decken.

Bei dieser Veranstaltung arbeitete die Marke NYO3 mit norwegischen Regierungsvertretern und Forschungseinrichtungen zusammen, um gemeinsam die jährliche Markenveranstaltung zu gestalten. Jan Fredrik Korpe, ein leitender Beamter der norwegischen Innovationsagentur, teilte aufschlussreiche Informationen in der Veranstaltung. Herr Roger, der Ehrendirektor von NYO3, erläuterte die Geschichte der Markenentwicklung von NYO3, erklärte die Geburt des Krillöls durch die OMEGA-3-Forschungsreise und kündigte die globale Entwicklungsstrategie der Marke NYO3 an, die besonders auf die Bedeutung des chinesischen Marktes eingeht. Der chinesische Name “NYO3 Novica„ wurde vor Ort offiziell eingeführt.

Der leitende medizinische und wissenschaftliche Berater von NYO3, Professor Fang vom Evandro-Fang-Labor der Abteilung für klinische analytische Biologie der Universität Oslo, Dr. Katina, eine Wissenschaftlerin von Aker BioMarine, und Dr. Erik vom ORIVO berichteten über ihre Durchbrüche in drei Bereichen: die positiven Auswirkungen von Krillöl auf die Gesundheit und das Altern, die Erforschung der Nährstoffabsorption und der Wirksamkeit von antarktischem Krillöl sowie modernste Sicherheitsnachweistechnologie. Durch den Austausch der neuesten Forschungsergebnisse über Krillöl in Bezug auf die Gesundheit des Gehirns förderte die Veranstaltung die internationale professionelle Erforschung des Krillöls.

NYO3 und ORIVO haben außerdem gemeinsam ein Projekt zur Qualitätsnormung für Krillölprodukte gestartet. Die enge Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Spitzenforschungseinrichtungen und führenden norwegischen Unternehmen markiert die weitere Verbesserung der Standards für Krillölprodukte. Ziel ist es, die Qualität der norwegischen Nahrungsergänzungsmittel durch wissenschaftliche Methoden zu verbessern und Krillölprodukte zu einer hochwertigen Entwicklung zu führen.

Um den Verbrauchern fortschrittliche Gesundheitserfahrungen zu bieten und die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln kontinuierlich zu verbessern, stellten NYO3 und sein strategischer Partner Aker BioMarine auf der Markenveranstaltung gemeinsam ein hochwertiges neues Produkt vor – NYO3 Gold ultra-boost Krillöl, LYSOVETA LPC-EPA/DHA und Krill Protein Marine Protein Peptide. Die Veranstaltung vermittelte das Spitzenwissen von Advanced Nordic Nutrition.

NYO3 Gold ultra-boost Krillöl, als das Produkt mit dem höchsten Standard von Krillöl, kombiniert das medizinische Pflegekonzept auf Zellebene und die patentierte Reinigungstechnologie. Es verwendet einen hohen Gehalt an 750mg SUPERBA boost reinem antarktischen Krillöl, das über 58% der marinen Phospholipidmoleküle enthält, die in kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Zellen eindringen und die Blutfette sicher regulieren, um die Gesundheit von Herz und Gehirn zu schützen. Die brandneue, individuell gestaltete goldene Geschenkbox kombiniert Amundsens Erkundungskonzept mit der Qualitätsverbesserung des Produkts, das speziell für die erste Wahl der Herz- und Gehirnpflege für die Elite entwickelt wurde.

LYSOVETA LPC-EPA/DHA ist ein innovatives Nahrungsergänzungsmittel, das den Cholesterinspiegel effizient reguliert, das Gehirn nährt, das Herz nährt und die Leber schützt. Ein weiteres Produkt, Krillprotein oder Meeresproteinpeptid, ist ein professionelleres und effizienteres Nahrungsergänzungsprodukt für den Sport.

Auf der Veranstaltung gaben sich NYO3 und sein strategischer Partner Aker BioMarine erneut die Klinke in die Hand und starteten eine neue dreijährige strategische Zusammenarbeit. Der weltweit größte Rohstofflieferant von Krillöl und die meistverkaufte Krillöl-Marke in Europa haben sich zusammengetan und damit die beiden großen norwegischen Gesundheitsgiganten in Bezug auf Globalisierungsstrategie, Omnichannel-Entwicklungsstrategie und operative Stärke bestätigt.

Markenwert entsteht durch Produktqualität. NYO3 erhielt bei der Veranstaltung auch den von ORIVO verliehenen Quality Gold Award. Diese Auszeichnung wurde für die gleichbleibende Qualität der NYO3-Produkte verliehen, die von ORIVO in drei aufeinanderfolgenden Jahren überprüft wurde. NYO3 hält sich immer an die Reinheit des Krillöls, 100% reines Öl, 100% reines antarktisches Krillöl. Die Produktqualität bestimmt den Absatz der Marke. Auf der Veranstaltung riefen NYO3 und Tmall Global gemeinsam den Brand Day ins Leben. Frau Jennifer, die europäische Leiterin von Tmall Global, betrat die Bühne als offizielle Vertreterin von Tmall Global, um die Zeremonie zu eröffnen.

NYO3 hat sich mit seinem strategischen Partner Aker BioMarine zusammengetan, um gemeinsam die globale gemeinnützige Aktion des ANTARCTIC WILDLIFE RESEARCH FUND (AWR) zu starten. NYO3 ist der AWR-Organisation beigetreten und hat sich mit Aker BioMarine zusammengetan, um gemeinsam die AWR-Wohltätigkeitsaktion ins Leben zu rufen, die vom Ozean ausgeht und dem Ozean etwas zurückgibt. Gemäß dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung der norwegischen Marke tragen wir gemeinsam zum Schutz der antarktischen Tierwelt und des Krill-Ökosystems bei und übernehmen aktiv die Verantwortung als führende internationale Marke.

Als Pionier und Entdecker norwegischer Nahrungsergänzungsmittel hält sich NYO3 stets an das Konzept VON NORWEGEN REIN UND EINFACH und bleibt der Qualität der natürlichen Rohstoffe und den europäischen pharmazeutischen Standards treu. Mit innovativen Produkten wie reinem antarktischen Krillöl deckt NYO3 mehrere Dimensionen wie die Gesundheit des Gehirns, die Ernährung der Leber und der Augen ab und bietet Nahrungsergänzungsmittel auf Zellebene. Durch eine Reihe von Markenveranstaltungen wie die Global Brand Celebration wollen wir die Zukunft der nachhaltigen Markenentwicklung weiter erforschen, die ökologische Entwicklung der Nahrungsergänzungsmittelindustrie anführen und das Konzept der hochwertigen nordischen Nahrungsergänzungsmittel fördern.