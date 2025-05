Nex-Invest zur besten CFD-Handelsplattform 2025 auf dem EU Blockchain Summit gekürt

Erneuter Branchenerfolg für Nex-Invest: Preis für Innovation, Stabilität und Nutzerzufriedenheit bei Europas führender Krypto- und Finanzmesse

ZÜRICH – Im Rahmen des renommierten EU Blockchain Summit 2025 wurde Nex-Invest offiziell als „Beste CFD-Handelsplattform Europas“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. April 2025 in Brüssel statt und zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen der europäischen Finanz- und Blockchain-Branche mit über 15.000 Teilnehmenden, darunter Investoren, Brokerhäuser, Banken, Regulierer und Technologieunternehmen.

Die Auszeichnung erfolgte durch ein unabhängiges Gremium bestehend aus Analysten, Marktforschern und institutionellen Partnern aus ganz Europa. Bewertet wurden unter anderem: Stabilität, Orderausführung, Marktbreite, Nutzerfeedback, Compliance-Struktur und Innovationskraft. Nex-Invest setzte sich dabei gegen über 30 internationale Kandidaten durch und konnte in nahezu jeder Kategorie Bestnoten erzielen.

Rekordjahr für Nex-Invest: Preis folgt auf Wachstumswelle in Q1/2025

Nach einem bereits starken Jahresauftakt mit über €1,2 Milliarden CFD-Volumen allein im ersten Quartal bestätigt dieser Preis, was viele Marktteilnehmer längst vermuteten: Nex-Invest ist im Bereich CFD-Trading an die Spitze Europas vorgerückt.

Ein Sprecher der Jury erklärte auf der Bühne:

„Nex-Invest verkörpert die nächste Generation des CFD-Handels. Transparent, stabil, reguliert – und vor allem mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse europäischer Trader.“

Wodurch unterscheidet sich Nex-Invest im CFD-Bereich?

Echtzeit-Ausführung ab 80 ms für CFDs auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen

Kommissionsfreie Kontenoptionen mit variablem Spread ab 0,3 Pips

Tiefgreifende Marktanalyse-Tools, direkt integriert in das Trading-Dashboard

Hebel von bis zu 1:30 für Retail und bis zu 1:200 für qualifizierte Profis

SEPA- und SWIFT-Anbindung für reibungslosen Kapitaltransfer

Einlagensicherung über Partnerbanken und vollständige Trennung der Kundengelder

Laut interner Datenplattform von Nex-Invest liegt die durchschnittliche Orderausführung bei CFD-Kontrakten unter 100 Millisekunden – auch bei erhöhter Volatilität.

Kundenstimmen aus dem deutschsprachigen Raum

Tobias M. aus Hamburg

„Ich habe früher auf großen britischen Plattformen gehandelt. Bei Nex-Invest bekomme ich dieselben Produkte – aber mit besserer Ausführung und Support in meiner Sprache. Seit Januar 2024 bin ich dauerhaft umgestiegen.“

Johanna R. aus Wien

„Als Vollzeit-Trader nutze ich CFDs täglich. Nex-Invest ist die erste Plattform, bei der mir das Risiko-Management-System wirklich das Gefühl gibt, professionell abgesichert zu sein.“

Leon F. aus Zürich

„Ich trade vor allem Öl, DAX und Gold. Die Spreads bei Nex-Invest sind konkurrenzlos. Dazu kommt: Kein Slippage, selbst bei Nachrichtenlagen – das ist selten.“

Sascha W. aus Düsseldorf

„Ich habe seit Dezember mit Nex-Invest knapp 2.800 € Gewinn gemacht – und jede Auszahlung war innerhalb von 12 Stunden da. CFD-Handel war für mich nie so einfach und sicher.“

EU-Compliance & Regulierungsreife

Ein wesentliches Kriterium für die Juryentscheidung war die regulatorische Struktur von Nex-Invest. Die Plattform ist vollständig MiCA-kompatibel und erfüllt alle EU-Vorgaben bezüglich:

KYC & AML-Prozesse

DSGVO-konforme Datenhaltung

Echtzeit-Risikobewertung und Hebelbegrenzungen

Kundenklassifizierung und Margin-Warnsysteme

Aufzeichnungspflicht nach MiFID II

Durch diese rechtssichere Struktur konnte Nex-Invest insbesondere institutionelle Kunden und semiprofessionelle Anleger in Deutschland und Österreich gewinnen.

Technologische Innovationskraft – nicht nur im CFD-Sektor

Zusätzlich zum CFD-Angebot baut Nex-Invest aktuell sein Smart-Routing-System aus, das Orders je nach Volumen automatisch auf die beste verfügbare Liquiditätsquelle leitet. Geplant ist außerdem die Integration von:

Echtzeit-Handelssignalen auf Basis von KI-Analysen

Portfolio-Tracking mit steuerlichen Auswertungen für deutsche Trader

Erweiterte API-Schnittstellen für externe Handelssysteme

Diese Features zielen vor allem auf anspruchsvolle Nutzergruppen und High-Frequency-Trader ab, die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und präzise Orderkontrolle verlangen.

Vertrauen, das messbar ist

Laut eigenen Daten liegt die Wiederkehrrate aktiver Trader bei über 83 %, was in der Branche als außergewöhnlich hoch gilt. Auch die durchschnittliche Sitzungsdauer ist bei Nex-Invest um 41 % höher als bei vergleichbaren Plattformen – ein Zeichen für hohe Zufriedenheit und Benutzerbindung.

Mit dieser Auszeichnung etabliert sich Nex-Invest endgültig als Premiummarke im europäischen CFD-Bereich. Der EU Blockchain Summit 2025 dürfte dabei nur der Anfang weiterer Meilensteine sein.

Über Nex-Invest

Die Nex-Invest AG mit Sitz in Zürich ist eine mehrfach ausgezeichnete europäische Handelsplattform für CFDs, Devisen, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Das Unternehmen kombiniert regulatorische Disziplin mit technologischer Exzellenz und richtet sich an anspruchsvolle Privatanleger sowie professionelle Händler im gesamten EU-Raum. Besonders im Bereich CFD-Handel setzt Nex-Invest neue Standards in Ausführung, Sicherheit und Nutzerorientierung.

