Nowea Energy – Kapitalzugang & nachhaltige Wertentwicklung schaffen

Die Nowea Energy Inc. mit Sitz in Reno USA, ist ein Private-Equity-Unternehmen mit besonderem Fokus auf den Energiesektor.

Das Kerngeschäft besteht aus Erwerb und Entwicklung von Unternehmensbeteiligungen für einen ausgewählten Kreis qualifizierter Investoren sowie die Unterstützung der Gesellschaften durch eigene Spezialisten und Ressourcen. Im Fokus steht dazu die Beteiligung an aussichtsreichen Energieunternehmen.

Das professionelle Team aus erfahrenen Investment- und Betriebsfachleuten ist auf nachhaltige Wertschöpfung spezialisiert und bietet Unternehmen sowie Investoren individuelle Lösungen für das gesamte, weltweite Portfolio. Dazu wird auf eine charakteristische „Buy and Build“ Strategie gesetzt.

Dank eines breitgefächerten Investorennetzwerks, steht die Nowea Energy neben dem Energie-Segment, auch Unternehmen aus anderen Bereichen in allen Wachstumsphasen zur Seite. Die Bandbreite reicht von Start-Ups, über den Mittelstand, bis hin zu international agierenden Gesellschaften.

Dabei unterstützt sie zielstrebige Unternehmer mit erleichtertem Zugang zu Know-How, Netzwerken und Kapital um ein attraktives Wachstum und langfristigen Erfolg für alle Beteiligten zu erreichen.

Zudem bietet die Noweaenergy ihre Leistungen auch bei unkonventionellen Geschäftsvorhaben an. Mit bereits ertragreichen Investment- und Finanzierungsstrategien in herausfordernden Regionen, bewertet sie auch risikoreiche Vorhaben und sieht Chancen wo andere zurückweichen.

Für qualifizierte Investoren steht die Vorstellung aussichtsreicher Unternehmen mit Augenmerk auf Innovation und Wachstum im Mittelpunkt. Weiterhin können sie bei der Noweaenergy Inc. von einer, den Verschuldungsvorgaben und Finanzierungsoptionen konformen Kapitaldisziplin ausgehen.

Die Investitionen in Partnerschaften mit qualifizierten Management Teams mit langjähriger Erfahrung in Wertschöpfungsprozessen, versprechen robuste Partnerschaften, sowohl für den Ausbau des eigenen Unternehmens, als auch für Beteiligungen an wachstumsorientierten Geschäftsvorhaben.

Nowea Energy Inc.

200 S Virginia St 8th Floor

Reno, 89501 NV, USA

Tel: +1 (775) 686 2434

Web: https://www.noweaenergy.com

Email: info@noweaenergy.com