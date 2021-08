Nubéron Content Creation – Kreative Konzepte für visuelle Kommunikation

Das in München ansässige Film- und Fototeam Nubéron ist auf die Erstellung von Foto- und Videoinhalten jeglicher Art für professionelle Unternehmensauftritte im Web und in den sozialen Medien spezialisiert. Egal ob Imagefilm, Portrait- und Produktfotografie, Erklärfilm, Interview oder Musikvideo, Nubéron bietet seinen Kunden alles aus einer Hand und kann dabei auf langjährige Erfahrungen in den Bereichen Werbe- und Imagefilm, Produktpräsentationen und Fotografie zurückblicken.

Ein gut funktionierendes und wirksames Branding und eine starke Marktpositionierung sind in der heutigen Zeit ohne audiovisuelle Medien kaum noch zu erreichen. Imagefilme beeinflussen Außenwahrnehmung. Durch die Verknüpfung mit Emotionen bleibt ein Imagefilm lange im Kopf der Interessenten, sodass Informationen sich besonders gut einprägen. Dabei steht die positive Wahrnehmung des Unternehmens klar im Vordergrund und ist relevanter als der reine Verkaufsgedanke. Somit leisten Imagefilme einen wichtigen Beitrag zur Etablierung der eigenen Marke.

Aber nicht nur Filmproduktionen dienen der Bekanntmachung und Vermittlung von gezielten Botschaften, auch Fotoinhalte bieten sich an Produkte eindrucksvoll in Szene zu setzen. Ganz gleich ob Menschen, Gegenstände oder Objekte, Nubéron verspricht eindrucksvolle Fotos für Firmenwebseiten, Onlineshops und Social Media.

Über Nubéron

Nubéron, das sind Felix Nuber und Lucas Béron de Astrada. Das Team aus München begeistert sich sowohl für Projekte mit Start-Ups, wie auch mit etablierten Unternehmen, da immer der Mensch und seine Geschichte im Vordergrund stehen. So versteht sich das Team als Partner für Ideen, der es ermöglicht, die Geschichte eines Unternehmens mit höchsten visuellen Standards auf kreative Weise zu erzählen.

Kontakt

Nubéron content creation GbR

Ansprechpartner: Felix Nuber

Hamannstraße 32

D-81739 München

Deutschland

Tel: 089 37959340

Email: info@nuberon.de

Web: https://www.nuberon.de/