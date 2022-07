Offiziell vorgestellt! ,,1st Einweg-Pod-Mod” ZOVOO DRAGBAR R6000 lüftet das Geheimnis

ZOVOO 2022 neue Produkteinführung wurde am 29. Juni weltweit live übertragen. ZOVOO stellte 4 revolutionäre neue Produkte vor, die GENE TREE Special Edition Keramikkerntechnologie, und teilte die Spitzenleistung im Bereich der elektronischen Zerstäubung. die herausragende Leistung von ZOVOO hat wieder alle erobert und die Aufmerksamkeit zahlreicher Medien, Partner und globaler Fans auf sich gezogen!

Werfen wir einen Blick auf die neuen Produkte und Highlights der Veranstaltung:

1. Einweg-Pod-Mod, revolutionäres neues Dampferlebnis

Als erstes Einwegprodukt der DRAG-Familie verbindet die neue DRAGBAR R6000 die professionelle Vaping-Erfahrung mit dem Komfort von Einwegprodukten.

Mit dem klassischen Leder Textur Design von DRAG, fühlt es sich bequem und zart. Die neue Luftstromanpassungsfunktion wird angenommen, komfortables Dampfen kann nach Belieben eingestellt werden, um die verschiedenen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.

Als Einweggerät der Expertenklasse für RDL (Restricted Direct-Lung) durchbricht es die traditionellen Engpässe wie geringes Cloud-Volumen, hohe Homogenität und geringe Spielbarkeit, befriedigt die RDL-Erfahrung der Nutzer und bietet ein revolutionäres, atemberaubendes Erlebnis.

DRAGBAR R6000 hat maximale Ausgangsleistung 18W und aktualisiert 18ml super große e-Flüssigkeit Kapazität. Es ist der König der Einwegprodukte in Bezug auf die Wolke Leistung, weit vor den traditionellen Einweg-Pods.

Durchbrechen Sie technische Barrieren und eröffnen Sie eine neue Ära der ultradünnen Keramikkerne

ZOVOO bietet das leichteste und dünnste Einwegprodukt mit Keramikkern an – den DRAGBAR Z700 GT, der die neueste, verbesserte Keramikkerntechnologie verwendet und eine neue, dünne und leichte Erfahrung bietet.

Als die neueste nano-mikrokristalline Keramikkern unabhängig von ZOVOO entwickelt, ist GENE TREE Special Edition die erste “Pulver frei” Keramikkern proprietäre patentierte Technologie in der Industrie. Durch die mehrschichtige Mikrolochstruktur und den speziellen Prozess gewährleistet GENE TREE Special Edition eine starke E-Liquid-Kontrolle, stummes Dampfen und ein nicht brennendes Erlebnis. Zur gleichen Zeit, erreicht es eine hohe Balance zwischen hohen Grad der Reduktion und feinen Geschmack, bringen starke Geschmacksreduktion.

Mit einer höheren Energieumwandlungseffizienz erreicht die GENE TREE Special Edition eine totale Transzendenz, einschließlich ihres super niedrigen Stromverbrauchs, super niedrigen Batterieverbrauchs, mehr Puffs, so dass sie eine höhere Energieumwandlungseffizienz erreicht und Ihnen Energie in vollem Umfang und verbesserte Erfahrungen von DRAGBAR Z700 GT auch bringt.

Technologische Innovation, die den Trend des Einwegmarktes anführt

ZOVOO hält an der kontinuierlichen Innovation in der Technologie fest, führt den neuen Trend des Einwegmarktes mit einer breiteren Produktauswahl an und erklimmt einen neuen Gipfel im Bereich der elektronischen Zerstäubung.

DRAGBAR F8000, mit maximal 8000 Zügen, folgt dem klassischen Lederdesign von DRAG, nimmt das stufenlose Airflow-Einstellungssystem an und passt zu der hochexplosiven Mesh-Spule. Die perfekte Kombination aus Spaß und Leistung bringt länger anhaltende Erfahrung.

ZOVOO hat auch eine neue VINCIBAR Modeserie herausgebracht. VINCIBAR F2500 nimmt Kevlar Textur, integriert Licht und Schatten Ästhetik, elegant und komfortabel. Mit max. 2500 Züge, 15 Aromen und Mesh-Spule Design, hat VINCIBAR F2500 nicht nur hervorragende sensorische Erfahrung, sondern bringt auch einzigartige und hervorragende Geschmack Fest.

ZOVOO ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das nach seiner Börsennotierung Ende 2021 von der Branche hoch gelobt wurde. Jetzt ist ZOVOO weltweit anerkannt und akzeptiert und wird von den Verbrauchern bevorzugt. Wir glauben, dass dieser Online-Launch ein neuer Startpunkt sein wird. Wir freuen uns darauf, dass ZOVOO in Zukunft weitere intelligente und zukunftsweisende Produkte auf den Markt bringen wird, um den Nutzern weltweit ein besseres Vaping-Erlebnis zu bieten!

Über ZOVOO

ZOVOO, eine brandneue Marke für vorgefüllte Verdampfer, wurde von der Branche hochgeschätzt, sobald sie Ende 2021 auf den Markt kam. Bis jetzt hat sie eine komplette Produktlinie, die die Nutzungsszenarien der Benutzer abdeckt. ZOVOO setzt auf Affinität und Vitalität als Grundton der Marke und konzentriert sich auf die Bedürfnisse der urbanen Modetrinker. Derzeit werden die Produkte von ZOVOO in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien verkauft. ZOVOO strebt eine langfristige Wertschöpfung an, stärkt den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Marke und Lieferkette und fördert die Innovation und Entwicklung der Vape-Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.izovoo.com/, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und TikTok.

Medienkontakt: fiona.fan@voopootech.com

Geschäftskontakt: sales@voopoo.com

Warnung: Dieses Produkt kann in Verbindung mit nikotinhaltigen E-Liquids verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.