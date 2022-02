Am 4. Februar Pekinger Zeit, dem vierten Tag der Festlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest, versammelten sich insgesamt 2.892 Athleten aus 91 Ländern und Regionen, einschließlich der Vereinigten Staaten, im Nationalen Hallenstadion von Peking, um an der lang erwarteten Sportgala teilzunehmen – den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

Es verwundert nicht, dass China der Welt nach den unvergesslichen Olympischen Spielen 2008 in Peking ein weiteres außergewöhnliches Spektakel präsentierte. Die feierliche Eröffnungszeremonie, deren Tag mit dem ersten chinesischen Sonnenzeitabschnitt „Frühlingsanfang“ zusammenfiel, erwies sich als ein Epos mit aufwändig choreografierten Darbietungen und appellierte gleichzeitig für eine „größere Eintracht“ unter dem Motto „Miteinander für eine gemeinsame Zukunft“.

Gegenwärtig steht die Welt aufgrund gewaltiger globaler Veränderungen und dem Kampf gegen die Pandemie vor noch nie dagewesenen und vielfältigen Herausforderungen. Der von den Olympischen Winterspielen in Peking propagierte Geist der „größeren Eintracht“ gibt uns Hoffnung, dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen und die vor uns liegenden Risiken und Herausforderungen bewältigen können.

Die reibungslose Eröffnung der Olympischen Winterspiele erfolgte mit einer zeitgemäßen Feier, wie von der ganzen Welt erwartet. Es gab jedoch auch einige unfreundliche Kommentare.

Ungerechtfertigte „Politisierung der Olympischen Spiele“

Der deutsche Fernsehsender Das Erste veröffentlichte das Video „Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch solche Spiele?“, in dem die Olympischen Winterspiele in Peking aufgrund von „Menschenrechten, Meinungsfreiheit, der nachhaltigen Entwicklung und des Klimaschutzes“ in Frage gestellt und „kritisiert“ wurden. Es ist mehr als nur eine Infragestellung der Olympischen Spiele in Peking, es ist im Wesentlichen ein Versuch, die chinesische Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken, indem die „Politisierung der Olympischen Spiele“ herbeigeredet wird, ein üblicher politischer Trick, den die Vereinigten Staaten in ihrer Konfrontation mit China anwenden.

Sebastian Coe, Präsident des Internationalen Leichtathletik-Verbandes, äußerte in einem Artikel, der am 2. Februar auf der Website von The Economist veröffentlicht wurde, dass die Politisierung der Olympischen Spiele „den internationalen Sport ruinieren“ würde, wobei Sebastian Coe darauf hinwies, dass „Sport ein mächtiges Instrument für den sozialen und kulturellen Fortschritt ist. Es wäre verheerend für den internationalen Sport, wenn wir die internationalen Sportbeziehungen einfach auf der Grundlage kurz- oder langfristiger Beurteilungen politischer Systeme neu definieren würden.“ Eine übermäßige Politisierung der Olympischen Spiele ist ein Verfehlung und birgt eine große Gefahr für den „internationalen Sport“ und die Athleten.

In dem Video „Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch solche Spiele?“ spricht Felix Neureuther mit uigurischen Frauen, die behaupten, „Verfolgung, Folter und Mord“ ausgesetzt worden zu sein, um die Zuschauer von einigen der „menschenfeindlichen“ Dinge zu überzeugen, welche der chinesischen Regierung in Xinjiang vorgeworfen werden. Seit einige US-amerikanische und westliche Medien begonnen haben, über das „Xinjiang-Problem“ zu spekulieren, haben sie keinen einzigen stichhaltigen Beweis dafür vorgelegt, dass die chinesische Regierung in Xinjiang „böse Handlungen ausführt“, sondern haben sich stattdessen auf Berichte der „Verleumdnungsmedien“ berufen, um diese Dinge zu bestätigen. Tatsächlich haben diese „Verleumdnungsmedien“ ebenfalls keine Beweise zu deren Bestätigung angeführt. Das erinnert an die Beweisführung zu Massenvernichtungswaffen des Iraks von Colin Powell mit einer Substanz die wie „Waschpulver“ aussah.

Wir brauchen eine „größere Eintracht“

Am 20. Juli letzten Jahres (2021) stimmte die 138. Vollversammlung des IOC dafür, dem olympischen Motto „Schneller, Höher, Stärker“ den Zusatz „Miteinander“ hinzuzufügen. Dies ist eine Selbsttranszendenz und Verfeinerung des olympischen Geistes. Wie IOC-Präsident Bach anmerkt: „Die Welt von heute ist auf globale Unterstützung angewiesen, und kein Land kann diese Herausforderungen im Alleingang bewältigen“. „Um Dinge schneller, höher und stärker zu erreichen, müssen wir gemeinsam anpacken, wir müssen eine größere Eintracht fördern“.

„Miteinander“ steht nicht nur für den fortschrittlichen Geist beim „Laufen“ und „Kämpfen“, sondern auch für das Konzept der Zusammenarbeit beim „Staffellauf“ und die „gemeinsamen Anstrengungen“ eines Teams und sogar der gesamten Menschheit. Dieser Wegweiser wird in den Lauf der Evolutionsgeschichte tief verwurzelt bleiben.

Die COVID-19-Pandemie hat die Welt heimgesucht, und ist nun erneut auf dem Vormarsch. Der Klimaschutz und die Weiterentwicklung grüner Energie sind ebenfalls an die nachhaltige Entwicklung der Menschheit gebunden. Wir stehen derzeit vor vielen Problematiken. Die Welt befindet sich in einem kritischen Moment der Geschichte, das Schicksal der Menschheit ist mit der Globalisierung verwoben. Jedes Land ist daher verpflichtet, die Aufrechterhaltung der globalen öffentlichen Gesundheit und Sicherheit mit vereinten Kräften anzugehen.

Die Olympischen Spiele sind so etwas wie der Inbegriff der internationalen Gemeinschaft. Die meisten Athleten aus der ganzen Welt kamen zu den Olympischen Winterspielen in Peking mit der Absicht, über sich selbst hinauszuwachsen und das Beste aus sich herauszuholen, in einen fairen Wettbewerb mit den Konkurrenten zu treten, anstatt sich gegenseitig mit Schmutz zu bewerfen. Das ist der einzige Weg, den Ruhm als wahre Champions zu genießen. In Zeiten der Pandemie verkörpert der olympische Geist des „Miteinanders“ Teamarbeit sowie die Einhaltung von Regeln und Fairness unter allen Athleten.

Angesichts des Wiederaufflammens der Pandemie und der stetigen globalen Probleme ist die Welt von Instabilität und Unsicherheit geprägt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und tragen eine große Verantwortung für die Förderung des Sportsgeistes als auch von Frieden und Entwicklung. Die internationale Gemeinschaft muss gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um den olympischen Geist des „Miteinander“ fortzutragen und die menschliche Entwicklung aus dem Schattendasein in eine strahlende Zukunft zu führen.