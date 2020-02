oneGee’s exklusive Schnupftabak Box ist der Kundenliebling

Sicher, diskret und praktisch ist die neue Secure Box von oneGee. Erhältlich ab sofort in 3 Varianten.

BADEN, 10. FEBRUAR 2020 – Von Kunden wurde die Secure Box als beste Schnupftabak Box mit dem höchsten Qualitätsstandard eingestuft. Hygiene ist dabei ein besonders wichtiges Gut und wurde bei der Secure Box mit schweizerischer Perfektion eingearbeitet. Spezielle Beschichtungen sorgen hier für ein erstklassiges hygienisches Produkt.

Mit einer Größe von gerademal einer Kreditkarte, passt die Secure Box genau dort hinein, wo bereits heute schon Kreditkarten im Geldbeutel sind. Ihre Dicke von 5,4 mm erlaubt es 14 Schlitze bereit zu stellen. Zusätzlich ist ein Rohr aus edlem Karbon integriert. Der schiebbare Deckel stellt sicher, dass der Inhalt in den einzelnen Schlitzen auch korrekt ihrem Platz bleibt. Des Weiteren sichert ein Schieber, den Zugriff auf das elegante Rohr. Der hohe medizinische Standard wird durch spezielle Beschichtungen erreicht.

Die Secure Box ist aus beschichtetem Aluminium mit einer antibakteriellen Oberfläche gefertigt. Es ist in drei Versionen verfügbar: Aluminium, Silber und Gold. Respektive, sind die Preise folgende: CHF450 für die Aluminium Version, CHF950 für Sterling Silber und CHF1.750 für die 24k Gold Version. Kunden aus aller Welt, können die Secure Box jetzt bestellen. Der Versand ist weltweit kostenlos. Die Sterling Silber Variante sowie die 24k Gold Variante werden in Handarbeit beschichtet, wodurch die Lieferzeit 14 Tage beträgt. Das Aluminium-Modell ist bereit für sofortige weltweite Auslieferung. Der Versand erfolgt in einer neutralen Packung an alle Kunden über 18 Jahre und beinhaltet eine Secure Box, zwei Karbon Röhrchen, ein Löffel zum Füllen der Schlitze, zwei verspiegelte Karten, sowie eine hochwertige Verpackung in seidenem Beutel.

Über oneGee: oneGee hat sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen Schnupftabak Boxen und Zubehör konzentriert. Neben der Secure Box hat oneGee außerdem das „Pipe Set“ im welches auch in den drei Varianten Aluminium, Sterling Silber und 24k Gold angeboten wird.

Pressekontakt:

CODE42 GmbH, Bruggerstrasse 37, 5400 Baden, Schweiz

Tel: CHE-453.140.618

E-Mail: contact@onegee.club

Web: www.onegee.club