PRESSEMITTEILUNG: „The Voice of Marilyn” Album von Cortney Page ALBUM

Lake Arrowhead, CA – Singer/Songwriter/Actress; Miss CortneyPage.com, 57, hat ein Album mit dem Titel „The Voice of Marilyn” und 19 Songs auf itunes. Die Lieder sind Geschichten in Reimform. „High Society” hat laut youtube musikalische Urheberrechtsprobleme mit einem anderen Künstler.

2012-2013 – Miss Page nahm das Album „The Voice of Marilyn” in Lake Arrowhead, CA, auf und wurde von Cory Carbaugh produziert. „Hallow Follow” wurde vom Bassisten Jerry Montano inspiriert.

Cortney Page spielte schon vor ihrem 10. Lebensjahr Klavier und nahm in der High School Gitarre. Sie beendete die Schule vorzeitig und ging mit 16 Jahren aufs College. Sie nahm auch Gesangsunterricht, während sie in den 80er Jahren Gesangstelegramme für „Ron Smith’s Celebrity Look Alikes Agency” buchte.

Oktober 1987 – Cortney Page und Jason Priestley gingen mit ihren Mitbewohnern zu einem Doppeldate aus. Jason Priestleys Mitbewohner war Brad „William” Pitt.

1989 – Cortney Page trat im Pure Platinum Club in Hollywood mit „Aldo and the Pharaohs” auf und wurde von Kennedy „Rockwell” Gordy gemanagt, bevor sie nach Seattle zog und „Goddess Isis” wurde. Playboy Music bot ihr einen Musikvertrag ohne ihr Image an, so dass sie den Verlagsvertrag ablehnte.

1990- Ein Sub-Pop-Manager empfahl Cortney Page, mit Kurt Cobain Texte zu schreiben, und sie hatte Beziehungen sowohl zu Kurt als auch zu Bill Gates. Cortney Page hatte bei Radiosendern als Aushilfe gearbeitet und bekam „Nirvana” im Radio gespielt und nicht ihr Album „Goddess Isis“. Cortney Page antwortete auf eine Anzeige für eine Sängerin und sprach für die Band „Hole” vor. Sie freundete sich mit Courtney Love an und nahm sie im August zu ihrem ersten „Nirvana“-Konzert im Moore Theater in Seattle mit. Cortneys Name wurde in dem YouTube-Konzertvideo genannt.

Frühjahr 1992 – Cortney Page wurde angegriffen, wachte im Krankenhaus mit Amnesie auf und kehrte nach Kalifornien zurück.

Sommer 1992 – Cortney Page begann zusammen mit ihrem Cousin Kurt Fenstad die Hollywood-Tradition, auf dem Hollywood Boulevard Fotos mit Touristen zu machen, um Trinkgeld zu bekommen. Brad „William” Pitt erzählte Cortney, dass er früher einen Hühneranzug trug und an der Ecke für El Pollo Loco warb. Das brachte Cortney auf die Idee, als Marilyn-Monroe-Imitatorin vor dem Mann’s Chinese Theater aufzutreten und in ein paar Stunden am Tag Hunderte von Dollar zu verdienen. Cortney Page arbeitete im Hintergrund an dem Film, wo Harvey Weinstein Cortney auf sein Hotelzimmer am Set einlud, aber Cortney drehte den Spieß um und bekam von den Grips den Spitznamen ‘Cowboy’. Cortney Page nahm an einem Marilyn-Monroe-Doppelgänger-Wettbewerb für die Hauptrolle im Film „Calendar Girl” teil und gewann die Rolle von Marilyns Stimme im Hollywood Roosevelt Hotel.

1993- Cortney Page war die Stimme von Marilyn Monroe im Film „Calendar Girl” mit Jason Priestley.

1996 – Brad „William” Pitt war der Fahrer von Cortney Page, die für „Hi O Sylver Entertainment” aus dem Radio singt und Telegramme aufführt. Cortney scherzte zu Brad, dass er die Kellnerin im Renee Courtyard Restaurant heiraten sollte, die Jennifer Aniston war. . Cortney scherzte zu Brad, dass er die Kellnerin im Renee Courtyard Restaurant heiraten sollte, die Jennifer Aniston war.

9. Dezember 2006 – Cortney Page traf Bill Gates und seine jüngste Tochter am internationalen Flughafen OR Tambo und erinnerte sich an Teile ihres früheren Lebens in Seattle. Heute ist Cortney Page das Gesicht von Box Starr TV, das demnächst auf RokuTV zu sehen sein wird, wo sie Interviews mit den Machern von BoxStarr.com moderiert.