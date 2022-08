Promoter/innen an der Playa de Palma auf Mallorca gesucht

Dieser Party-Veranstallter am Ballermann hat noch freie Stellen.

Jeder abenteuerliche junge Mensch der noch auf der Suche nach einem Promotion Job auf Mallorca ist könnte jetzt fündig werden. Gesucht werden Stundenten, Abiturienten oder Vertriebler, die Lust haben eine Saison auf Mallorca zu verbringen und Geld zu verdienen. Teamwork wird bei sommerjobs.net großgeschrieben, deswegen gibt sich die Agentur für die Vermittelung von Promotionjobs auf Mallorca viel Mühe “die Neuankömmlinge” schnell und gut in das Team zu integrieren. Spaß und gute Laune bilden bei diesem Job eine wichtige Grundlage für den Erfolg.

Sommerjobs.net: Eine der Markführenden Agenturen für Jobs an der Playa de Palma hat sich am Ballermann das Monopol geschaffen da alle Events Exklusivprodukte sind und ausschließlich von den eigenen Promotern vertrieben wird.

Professionelle Verkaufsschulungen vor Jobbeginn gehören dem Partyveranstallter ebenso dazu wie Events auf dem Partyboot. Als Promotion-Team-Mitglied gibt es die Möglichkeit freien Eintritt in fast allen Discotheken in El Arenal (Ballermann). Zudem erhalten Partypromoter die an der playa de Palma arbeiten Vergünstigungen bei diversen anderen Aktivitäten auf Mallorca.

sommerjobs.net ist eine Firma die sich auf die Veranstaltung von Party-Events auf Mallorca spezialisiert hat. Seit einigen Jahren organisiert die Agentur für Promotion Jobs auf Mallorca in der Zeit von März bis ende Oktober Veranstaltungen jeglicher Art im Partyboot, Poolparty usw.

Das wird geboten

Echte Wertschätzung

Mobiles Arbeiten

Gute Verdienstmöglichkeiten

Spannende Entwicklung

Verantwortungsvolle Aufgaben

Steile Lernkurve

Aufstiegsmöglichkeiten

Offene Unternehmenskultur

Der Aufgabenbereich

Promotion am Strand von El Arenal

Verkauf von Eintrittskarten für das Partyboot

Unterstützung bei den Partys

Das wird erwartet

Gute Deutschkenntnisse

Spaß am Umgang mit Menschen

Erfahrungen im Verlauf (Nicht zwingend notwendig)

Flexibilität und gute Organisationsfähigkeiten

Teamgeist und ausgeprägte Kommunikationsstärke

Zielorientierte Arbeitsweise sowie kundenorientiertes Denken

Bewerben können Sie sich schriftlich.

info@sommerjobs.net

sommerjobs.net