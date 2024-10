Robot Industries eröffnet neue Asien-Zentrale zur Stärkung der globalen Aktivitäten

Berlin, Deutschland – 16. Oktober – Robot Industries gibt die Eröffnung seines neuen asiatischen Hauptsitzes in Nanjing, China, bekannt. Die neue Einrichtung soll die globale Präsenz des Unternehmens stärken, indem sie das technische und kommerzielle Betriebsmanagement in Asien und Amerika verbessert.

Der neue Hauptsitz in Nanjing wird weitere Innovationen und Wachstum fördern und gleichzeitig das Engagement des Unternehmens für qualitativ hochwertige und gleichzeitig erschwingliche Robotiklösungen unterstreichen. Von diesem strategischen Standort aus kann Robot Industries noch schneller und effizienter auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und sie mit maßgeschneiderten Lösungen zufriedenstellen, die die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Stärkung der globalen Aktivitäten

Mit dem Hauptsitz in Nanjing kann Robot Industries die besondere Synergie der europäischen technischen Präzision in Verbindung mit der Effizienz der chinesischen Fertigung voll ausschöpfen. Dadurch werden fortschrittliche Robotiklösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten, die für die Kunden weltweit einen erheblichen Mehrwert darstellen.

Diese globalen Aktivitäten werden durch engagierte Vertriebsteams in lokalen Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützt. Die technischen Abläufe, einschließlich Lösungsdesign, F&E und Produktion, werden von Expertenteams in Europa und China betreut, um sicherzustellen, dass jedes Projekt den spezifischen Anforderungen und der Komplexität unserer Kunden entspricht.

Warum Nanjing?

Nanjing ist ein idealer Standort für unseren asiatischen Hauptsitz, da hier eine leistungsfähige technologische Infrastruktur mit einem Pool an qualifizierten Arbeitskräften kombiniert wird. Die Nähe zu hochmodernen Produktionsanlagen und ein innovationsfreundliches Umfeld ermöglichen es uns, Forschung und Entwicklung zu nutzen und zu beschleunigen, um lokal relevante, innovative und erschwingliche Lösungen für Unternehmen in ganz Asien und Amerika anzubieten.

Unser Engagement für Spitzenleistungen und Erschwinglichkeit

Robot Industries ist der Meinung, dass hochwertige Automatisierung für jedes Unternehmen erschwinglich ist. Wir vereinen die Präzision europäischer Ingenieurskunst mit der Effizienz chinesischer Fertigung, um unseren Kunden zuverlässige, effiziente und erschwingliche Robotiklösungen zu liefern. Der Umzug nach Nanjing war ein weiterer Schritt in ihrem Engagement, ihren Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten, wo immer sie sich auch befinden mögen.

Blick nach vorne

Dies ist nur der Anfang für Robot Industries, das einen neuen asiatischen Hauptsitz in Nanjing eröffnete, als es seinen Hauptsitz nach Berlin, Deutschland, verlegte. Wir werden weiterhin noch bessere Beziehungen zu unseren Kunden in Europa, Asien und Amerika pflegen und gleichzeitig Innovationen in der Entwicklung der Robotik vorantreiben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass unser Hauptsitz in Nanjing, China, bei der Implementierung von hochmodernen Automatisierungslösungen für Unternehmen mit besonderen Anforderungen auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle spielen wird.

Weitere Informationen über Robot Industries und unseren asiatischen Hauptsitz in Nanjing finden Sie unter: www.robotindustries.com. Wenn Sie sich direkt mit Robot Industries in Verbindung setzen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: sales@robotindustries.com.

Über Robot Industries

Robot Industries ist ein weltweiter Entwickler von hochentwickelten Roboterlösungen, der sich auf Automatisierungstechnologien spezialisiert hat und sich auf die Verbesserung der Betriebsabläufe in verschiedenen Branchen konzentriert. Durch die Verbindung von deutschem Ingenieurs-Know-how mit der Fertigungseffizienz Chinas bietet Robot Industries erstklassige Qualität und erschwingliche Robotik, um die sich wandelnden Anforderungen jedes Unternehmens in der Welt zu erfüllen.