ROK-Biotech, Koreas führende Kosmetikmarke bringt neue, antibakterielle Handcreme „Dr. M-KIN Anti V Hand Cream“ auf den Markt

Die Nachfrage nach Naturkosmetik ist in Zeiten von Covid-19 weltweit gestiegen. Die Pandemie hat auch zu einer Veränderung der Gewohnheiten geführt und eine größere Nachfrage nach einem natürlichen Produkt mit funktionellen Eigenschaften, einschließlich vieler Arten von Haushaltsartikeln und Lebensmitteln, hervorgerufen.

Die südkoreanische Kosmetikmarke ROK-Biotech erlangt Aufmerksamkeit durch ihre natürlichen, funktionellen Produkte, die eine hervorragende antibakterielle und antivirale Wirkung besitzen; die Produkte wurden kürzlich mit Hilfe molekularbiologischer Werkzeuge entwickelt.

Ihr neues Produkt Dr. M-KIN Anti-V Hand Cream, das im Januar 2021 auf den Markt kam, ist ein multifunktionales All-in-One-Produkt, das die Hände sterilisiert und die Haut mit einem feuchtigkeitsspendenden Effekt schützt.

Das Produkt durchlief eine Reihe von Tests des Korea Testing & Research Institute (KTR) und die antibakteriellen Testergebnisse zeigten, dass es 99,9% der Keime abtötet (5 verschiedene Bakterien wurden verwendet); die antiviralen Testergebnisse zeigten, dass es zu 99% gegen das Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) wirksam ist. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse des Hautirritationstests (HIT), dass das Produkt in die Kategorie „Nicht-Hautreizend“ (0,00) eingestuft ist. Diese Daten sind ein weiterer Beweis dafür, dass das Produkt vollkommen sicher für die menschliche Haut ist. ROK-Biotech hat herausgefunden, dass Desinfektionsmittel (70% Ethanol), die wir täglich verwenden, die Hände austrocknen und auch andere negative Auswirkungen auf unsere Hände haben.

Um dieses Problem zu lösen, wurde die Dr. M-KIN Anti-V Handcreme entwickelt. Dabei hat ROK-Biotech viel Aufmerksamkeit auf eine feuchtigkeitsspendende Wirkung gelegt, indem sie Hyaluronsäure und Ceramide als Inhaltsstoffe zur Pflege trockener Hände verwendet haben. Das Produkt ist perfekt für die Anwendung in der Wintersaison, da der enthaltene Centella Asiatica-Extrakt der Haut hilft, sich von Erfrierungen (Kälteschock) zu erholen.

M-KIN von ROK-Biotech ist eine Wortkombination aus den Wörtern “Miracle & Skin”. Mit ihrer einzigartigen Technologie für natürliche Inhaltsstoffe entwickelten sie ein hypoallergenes Produkt für alle Hauttypen, einschließlich empfindlicher Haut. Das Korea Testing & Research Institute (KTR), hat bewiesen, dass es effektiv bei der Reduzierung von überschüssigem Talg und Öl ist, Unreinheiten beseitigt, sowie die Hautstruktur verbessert.

Die neusten Forschungsdaten des Unternehmens und die objektive Überprüfung der Funktionalität natürlicher orientalischer Inhaltsstoffe wie Coptis Chinensis und Anthriscus sylvestris-Extrakt sind in die neuen Produkten eingeflossen. ROK-Biotech konzentriert sich mit der M-Kin Kosmetikmarke, auf natürliche orientalische Inhaltsstoffe, die keine Hautreizungen verursachen.

Die Produkte von M-KIN sind natürliche Funktionskosmetika mit ausgezeichneter Talgkontrolle sowie entzündungshemmender und antibakterieller Wirkung. Sie enthalten Berberin, das aus Coptis Chinensis gewonnen wird.

ROK-Biotech gab die Entdeckung verschiedener natürlich funktionelle Materialien bekannt. Sie sind das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien für die Entwicklung funktioneller natürlicher Inhaltsstoffe zu ermitteln.

In der Zwischenzeit hat ROK-Biotech angekündigt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit dem Biopharmaceutical Research Center in Jeollanam-do, Südkorea, an der Entwicklung von kosmetischen Materialien unter Verwendung von, aus Stammzellen gewonnenen Exosomen. Da sie aktiv Investoren gewinnen und Treffen mit potenziellen Käufern abhalten, sind wir gespannt, wie sie im Jahr 2021 vorankommen.

Kontakt:

Name des Unternehmens: ROK-Biotech

Ansprechpartner: Ph.D. Sang-Rok Lee, CEO

CEO Email: mrok94@hanmail.net

Tel.: +82-61-373-5959, +82-10-2602-5957

Land: Südkorea

Web: https://www.m-kin.com