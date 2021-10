SEO für Anfänger: Was ist Onpage-Optimierung?

„Wie bekomme ich mehr Menschen dazu, meine Website zu besuchen?“

Eine Frage, die sich vermutlich alle stellen, die eine eigene Website betreiben. Tatsächlich ist es nicht einfach, den sogenannten „Traffic“ einer Seite zu steigern. Während die einen versuchen, über Social Media Plattformen auf ihre Website aufmerksam zu machen, bauen andere auf den Weg, der den meisten organischen Traffic auf Website bringt: Suchmaschinen.

Um mehr Traffic über Suchmaschinen wie Google zu erreichen, braucht es OnPage-Optimierung. Was genau die OnPage-Optimierung ist, welche Rolle sie bei der Verbesserung des Traffics einer Website spielt und was häufige Maßnahmen der OnPage-Optimierung sind, erfährst du im folgenden Artikel.

Was ist die OnPage-Optimierung?

OnPage-Optimierung ist Teil der Suchmaschinenoptimierung, mit deren Maßnahmen Websitebetreibende versuchen, dem Algorithmus der Suchmaschine positiv aufzufallen und ihr Ranking zu verbessern. Hat man sich bereits ein wenig mit SEO auseinandergesetzt, so weiß man um das Ranking der Suchmaschinen wie Google. Der Google Algorithmus bewertet eine Website anhand bestimmter Kriterien und teilt ihr je nach der Menge an erfüllten Kriterien ein gutes oder weniger gutes Ranking zu.

Erreicht die Website eine Topplatzierung im Ranking, so wird sie denjenigen, die eine Anfrage an die Suchmaschine stellen, weiter oben vorgeschlagen. Typischerweise klicken Suchende auf eine der ihnen zuerst vorgeschlagenen Websites. Je höher also das Ranking, umso höher auch der Traffic.

Zu den OnPage-Optimierungen zählen alle SEO-Maßnahmen, die direkt auf der Website selbst stattfinden. Diese Aktivitäten beinhalten sowohl Veränderungen auf der inhaltlichen Ebene der Website als auch auf struktureller und technischer Ebene. Werden diese Veränderungen der Website gezielt und richtig ausgeführt, so kann die Website dadurch eine bessere Bewertung vom Suchmaschinenalgorithmus erhalten. Neben der OnPage-Optimierung gibt es die OffPage-Optimierung, welche diejenigen Aktivitäten beinhaltet, die nicht auf der Website stattfinden.

Wie die OnPage-Optimierung zu einem besseren Ranking führt

Um eine Website bewerten zu können, „crawlt“ der Algorithmus die Website. Besonders wichtig ist dem Crawler die Nutzerfreundlichkeit der Website.

Verbessert man seine Website mittels SEO auf der OnPage-Ebene – so zielen diese Veränderungen darauf ab, dass sich der Crawler besser auf der Website zurechtfindet. Erkennt der Algorithmus also eine hohe Nutzerfreundlichkeit auf der Website, vergibt er eine gute Bewertung.

Typische OnPage-Optimierungsmaßnahmen

Damit du verstehst, welche Maßnahmen unter die OnPage-Optimierung fallen, möchten wir dir folgend einige der wichtigsten SEO OnPage-Optimierungsmaßnahmen vorstellen.

Verbesserungen auf inhaltlicher Ebene

Contentverbesserungen

„Content is king“ – das gilt auch in Bezug auf die OnPage-Optimierung. Die restlichen Maßnahmen sind keinesfalls unwichtig, jedoch kommt dem Content eine besondere Wichtigkeit zu.

Grundsätzlich sollte Content den Websitebesuchenden einen Mehrwert bieten. Der Content sollte zudem jedoch auch mit Keywords – Suchwörtern, die relevant für das Thema deiner Website oder des Artikels sind – gespickt sein. Dabei achtet der Crawler auch auf die Keyword-Dichte, weshalb dein Content weder zu viele noch zu wenige Keywords enthalten darf. Wichtig ist dem Algorithmus auch, dass der Content einzigartig ist. Duplikate werden sofort abgestraft.

Multimedia-Elemente

Der Mehrwert des Contents deiner Website muss jedoch nicht nur aus Textelementen bestehen. Das Einfügen von Infografiken, Bilder und Videos ist eine beliebte OnPage-Optimierungsmaßnahme und wird gerne vom Crawler gesehen. Diese sollten jedoch nie alleinstehen. Aus Bildunterschriften mit Keywords sollte der Inhalt des Multimedia-Elements hervorgehen.

Verbesserungen auf struktureller Ebene

Die Seitenarchitektur

Möchte der Crawler eine Website bewerten, so versucht dieser – wie oben bereits erwähnt – die Nutzerfreundlichkeit nachzuvollziehen. Hat der Crawler beim Versuch, die Website zu bewerten, Probleme, sich zurechtzufinden und fehlen ihm Navigationsmöglichkeiten, so führt dies zu einem schlechten Ranking.

Damit Crawler und Besuchende sich besser auf deiner Website zurechtfinden, sollte die Seitenarchitektur deiner Website überarbeitet werden. Während die wichtigsten Seiten deiner Website mit einem Klick erreichbar sein sollten, sollten andere maximal drei bis vier Klicks entfernt sein, sodass niemand die Orientierung verliert. Dabei kann ein Navigationsmenü, genauso wie interne Verlinkungen unterstützen. Interne Verlinkungen können in deinen Content mittels Ankertexten eingebettet werden und leiten Nutzende zu für sie relevanten Inhalten deiner Website weiter.

Die Struktur der Inhalte

Zu der Struktur der Website zählt jedoch nicht nur die Navigation zwischen allen Seiten und Inhalten, sondern auch die Struktur der Inhalte selbst. Die Inhalte sollten im Zuge der OnPage-Optimierung durch Überschriften und Zwischenüberschriften (H1, H2, H3…) gegliedert werden. Wichtig sind auch die richtigen Absätze. Da die Texte der Website auch in der mobilen Version lesbar sein müssen, sollten regelmäßig Absätze gesetzt werden, die den Text leichter lesbar machen.

Meta-Daten

Wenn du eine Suchanfrage stellst, so schlägt dir die Suchmaschine eine große Masse an Artikeln vor, von denen du zunächst nur die sogenannten „Snippets“ siehst. Die Snippets sind die Kurzbeschreibungen, die dir einen ersten Eindruck über die Website geben sollen. Sie bestehen zunächst aus dem Title-Tag der Website, der aus dem Websitenamen und einer kurzen Beschreibung – bestehend aus wenigen Wörtern –, die Auskunft über den Inhalt der Website geben soll. Unter der URL findet sich hier auch noch die Meta-Description, die diese Auskunft noch erweitern soll.

Im Zuge der Onpage-Optimierung wird hier darauf geachtet, den Title-Tag und die Meta-Description so informativ wie möglich zu halten. Es geht darum, die vorgegebene Länge nicht zu überschreiten, gleichzeitig aber Keywords einzubauen und den Nutzer zum Klicken auf die Website zu animieren.

Verbesserungen auf technischer Ebene

Überarbeitungen der URL

Zu einer der häufigsten Maßnahmen in der OnPage-Optimierung gehört die Verbesserung der URL. Diese sollte nämlich möglichst einfach aufgebaut sein, keine Sonderzeichen oder Füllwörter enthalten und idealerweise sogar auch Keywords enthalten.

Ladezeitverbesserungen

Besonders wichtig ist dem Algorithmus auch die Ladezeit einer Website. Niemand wartet gerne – weder der Crawler noch der Nutzer. Die Verbesserung der Ladezeit ist keine einfache Aufgabe, es gibt jedoch verschiedene Wege, diese zu verringern. Dazu zählt zum Beispiel die Komprimierung von Multimedia-Elementen wie Bildern und die Optimierung des JavaScripts.

Fazit

Du weißt nun, was die OnPage-Optimierung ist, warum sie für das Suchmaschinenranking einer Website so wichtig ist und kennst einige der wichtigsten OnPage-Optimierungsmaßnahmen.

Die OnPage-Optimierung ist keine einfache Aufgabe. Die Fehlerpotenziale einer Website verschwinden nicht mit der einmaligen Umsetzung einer Maßnahme und müssen ständig überprüft werden. Doch setzt man die OnPage-Optimierungsmaßnahmen sorgfältig um und ergänzt sie mit der OffPage-Optimierung, so kann sich schon bald das Ranking und der Traffic der Website verbessern.