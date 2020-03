Shin Sung TK unterzeichnete mit LKL Advance Metaltech Sdn Bhd das MOU für den Export des intelligenten Überwachungssystems für die medizinische Versorgung auf der Basis von IoT (I ringer)

Shin Sung Tech Co. Ltd. ist ein Logistikunternehmen, das Teile und Materialien für Automobilhersteller wie Kia Motors liefert, sei es für die Halbfertigmontage, Modulmontage oder das Bestandsmanagement.

Shin Sung Tech Co. Ltd. hat nun die Tochtergesellschaft Shin Sung TK gegründet und zeigt sich in letzter Zeit im IoT-Geschäft, das ein zukünftiges Innovationsgeschäft ist.

Die Tochtergesellschaft hat erfolgreich ein intelligentes Überwachungssystem für die medizinische Versorgung entwickelt, das auf IoT (I ringer) basiert, einer überlegenen Technologie, die dem medizinischen Personal durch intelligente Anrufe (automatische Übertragung) einen Alarm (Ton und Vibration) gibt, wenn Patienten Probleme haben, zusammen mit der Funktion, automatisch die Menge und Geschwindigkeit (cc/hr) der medizinischen Flüssigkeitszufuhr durch Smartphone-Anwendungen und PC-Web über ein drahtloses Netzwerk zu berechnen.

Am 18. September 2019 unterzeichnete Shin Sung TK mit den Unternehmen der ASEAN-Mitglieder, darunter auch LKL Advance Metaltech Sdn Bhd in Malaysia, Exportvereinbarungen im Gesamtwert von 5,32 Millionen Dollar. Im Januar trafen sie sich auf der Arab Health2020, einer internationalen Medizinmesse, und planten die gemeinsame Teilnahme an der MEDICINE 4.0-Konferenz, die vom 28. bis 29. Februar in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfand, aber der Zeitplan wurde aufgrund der Verbreitung von COVID-19 verschoben.

Vom 27. bis 30. Januar 2019 nahm Shin Sung TK an der Arab Health2020 teil, einer internationalen Medizinmesse, an der mehr als 159 Länder teilnahmen und die sich mit der technologischen Exzellenz des intelligenten medizinischen Flüssigkeitsüberwachungssystems auf der Basis von IoT (I-Ringer) rühmte.

“Auf der Grundlage der durch kontinuierliche Investitionen und Innovationen entwickelten Technologie zur Fernüberwachung medizinischer Flüssigkeiten planen wir, die Technologie zu einer intelligenten Gesundheitsplattform auszubauen, die nicht nur Flüssigkeiten, sondern auch Körpertemperatur, Puls, Feuchtigkeit und Urinvolumen der Patienten misst”, sagte CEO Eun Suab Lim.

