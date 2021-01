Sicher, leicht und top ausgestattet: Neue dynabook Portégé X30L-J- und Portégé X40-J-Modellreihen ab sofort verfügbar

Modernes Design im handlichen 13,3 Zoll und 14 Zoll Format

Neuss, 26. Januar 2021 – Die Dynabook Europe GmbH gibt heute die Verfügbarkeit ihrer neuen Business-Notebooks Portégé X30L-J und Portégé X40-J bekannt. Ab sofort in vier verschiedenen Konfigurationen erhältlich, überzeugen die Modelle zum einen durch ihren ultraportablen Formfaktor mit Bildschirmgrößen von 13,3 Zoll (33,8 cm) beziehungsweise 14 Zoll (35,6 cm). Zum anderen punkten die Geräte durch ihr geringes Gewicht ab 906 Gramm (Portégé X30L-J) beziehungsweise ab 1,4 Kilogramm (Portégé X40-J) und erweisen sich als ideale mobile Begleiter, auch für anspruchsvolle Anwender. Komplettiert wird die Spitzenausstattung durch kraftvolle Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation, Intel® Iris® Xe Grafik (optional), umfangreiche Arbeitsspeicher und viele Sicherheitsoptionen. Die Powerpakete sind in Deutschland zu folgenden Marktpreisen (inkl. 19 % MwSt.) erhältlich:

Portégé X30L-J-Serie

Portégé X30L-J-11J: ab 1.380,- Euro

[Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB DDR4 OnBoard, 256 GB PCIe SSD Intel® Iris® Xe Graphics]

Portégé X30L-J-13E: ab 1.649,- Euro

[Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB DDR4 OnBoard + 8 GB DDR4, 256 GB PCIe SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, LTE]

Portégé X30L-J-134: ab 1.903,- Euro

[Intel® Core™ i7-1165G7, 8 GB DDR4 OnBoard, 512 GB M.2 PCIe SSD Intel® Iris® Xe Graphics, LTE, FHD Touch]

Portégé X40-J-SeriePortégé X40-J-10K: ab 1.400,- Euro

[Intel® Core™ i5-1135G7, 8 GB DDR4 OnBoard, 256 GB PCIe, Intel® Iris® Xe Graphics, BT, FHD mit ePrivacy Filter]

Leistungsstark und ausdauernd

Für genügend Leistung im mobilen Business-Alltag und auch bei umfangreichen Multitasking-Anwendungen sorgen die 28W Intel® Core™ i3, i5 und i7 CPUs der 11. Generation sowie ultraschnelle PCIe SSDs mit einer Speicherkapazität von bis zu 512 GB (modellabhängig). Beide Modellreihen sind ebenfalls mit der innovativen Intel® Iris® Xe Grafik erhältlich. Damit erreichen die Geräte eine sehr gute Grafikleistung, die selbst datenintensiven Anwendungen, wie der Bildbearbeitung, gewachsen ist. Trotz der kraftvollen Leistung geht den Geräten lange nicht die Puste aus. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden* bei der Portégé X30L-J-Serie sowie bis zu 12 Stunden* bei der Portégé X40-J-Reihe erweisen sich die Notebooks als echte Dauerläufer und bringen die nötige Flexibilität für heutige Arbeitszeitmodelle mit.

Leicht und komfortabel

Das schlanke, robuste und ausgesprochen elegante Design der neuen Geräte überzeugt im mobilen Alltag. Ob in 13,3 Zoll (Portégé X30L-J) oder 14 Zoll (Portégé X40-J), das schmale Rahmendesign des Monitors lässt immer einen klaren Blick zu. Dank des geringen Gewichts von ab lediglich 906 Gramm (Portégé X30L-J) beziehungsweise ab 1,4 Kilogramm (Portégé X40-J) sind die neuen Portégés mühelos in der Tasche verstaut. Für besonderen Komfort, beispielsweise bei Besprechungen, verfügen die Notebooks über ein 180 Grad Scharnier. So lässt sich der Bildschirm flach auf den Tisch ausklappen – für einen komfortablen Blick auf das Display von allen Seiten. Ein besonders ergonomisches Benutzererlebnis ermöglichen sowohl die Portégé X40-J- als auch die Portégé X30L-J-Modelle über eine rahmenlose Tastatur inklusive Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich können Anwender mit dem Präzisions-Touchpad, das sich wie Glas anfühlt, leicht und gezielt navigieren. Optional erhältlich ist ein SecurePad™ mit Fingerabdruckleser.

Anschlussfreudig

Die mühelose Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen ist dank der vielen drahtlosen wie kabelgebunden Verbindungsoptionen der Neuzugänge kein Problem. Brandneue Thunderbolt™-4-Anschlüsse ermöglichen nicht nur den Datentransfer, sondern sichern auch die Stromversorgung. Eine Auflösung in 4K lässt der HDMI®-Anschluss in Originalgröße zu – das sorgt für gestochen scharfe Bilder. Zudem sind beide dynabook Serien mit zwei USB 3.1 Type-A-Anschlüssen, einer 3,5 mm-Audiobuchse und einem microSD-Kartensteckplatz ausgestattet. Weitere Verbindungsmöglichkeiten bietet das neueste Intel® 802.11ax-Modul (WiFi 6) sowie Bluetooth® 5.1. Darüber hinaus verfügt die Portégé X30L-J-Reihe über einen RJ45-Ethernet-Steckplatz und lässt sich zuhause oder im Büro so auch mittels LAN an das Unternehmensnetzwerk anbinden.

Umfassende Sicherheitsstandards

Alle Business Notebooks von dynabook verfügen über das hauseigene BIOS sowie eine Kombination aus sicherer Hard- und Software und bieten damit ab Werk umfassende Security-Funktionen. Die brandneue Portégé X30L-J-Reihe und der Portégé X40-J gehen noch einen Schritt weiter: Sie erfüllen die strengen Gerätevoraussetzungen des Microsoft Secured Core Standards und gewährleisten so ihre Widerstandsfähigkeit gegen heutige und zukünftige Cyber-Bedrohungen. Für besonderen Schutz lässt sich eine biometrische Authentifizierung via Gesichtserkennung oder Fingerabdruck einrichten. Eine Webcam-Abdeckung verhindert unbefugte Blicke und der optional erhältliche elektronische Blickschutzfilter schränkt das Sichtfeld per Knopfdruck auf 90 Grad ein – so bleiben vertrauliche Daten selbst in einem Großraumbüro oder unterwegs privat.

Garantiert robust

Die Notebooks entsprechen den strengen Richtlinien des MIL-STD-810G Testverfahrens. Darüber hinaus sorgen ein separates Airflow-Kühlsystem und ein Gummifuß an der Unterseite der Notebooks dafür, dass die Geräte stets optimal gekühlt werden. Sollte wider Erwarten innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum ein Defekt auftreten, übernimmt dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten des Gerätes, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis. Das bietet gerade Firmen, die einen großen Gerätepool haben, besondere Investitionssicherheit.

Weitere Informationen zu den Portégé-Reihen von dynabook erhalten Sie hier.



* Gemessen mit MobileMark™ 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Facts & Figures

Portégé X30L-J-134

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Prozessor: Intel ® Core ™ i7-1165G7 Prozessor der 11. Generation

Core i7-1165G7 Prozessor der 11. Generation Grafik: Intel ® Iris ® Xe

Iris Xe Arbeitsspeicher: 16 GB (8 GB Onboard + 8 GB), DDR4 RAM (3.200MHz)

SSD: 512 GB M.2 PCIe

Display: entspiegeltes 13,3 Zoll (33,8 cm) Full-HD-Display mit In-Cell Touch, Auflösung: 1.920 x 1.080

Kamera: IR-Kamera mit Doppelmikrofon

Akkulaufzeit: bis zu 13 Stunden *

Abmessungen und Gewicht: 306 x 210 x 17,9 mm (B x H x T), ab 906 g

Farbe: Mystic Blue

Reliability Guarantee

Preis inkl. MwSt.: ab 1.903 Euro

Portégé X40-J-10K

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Prozessor: Intel ® Core ™ i5-1135G7 Prozessor der 11. Generation

Core i5-1135G7 Prozessor der 11. Generation Grafik: Intel ® Iris ® Xe

Iris Xe Arbeitsspeicher: 8 GB, DDR4 RAM (3.200MHz)

SSD: 256 GB M.2 PCIe

Display: entspiegeltes 14 Zoll (35,6 cm) Full-HD-Display mit Blickschutz und 400 NIT, Auflösung: 1.920 x 1.080

Kamera: IR-Kamera mit Doppelmikrofon

Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden *

Abmessungen und Gewicht: 323 x 220 x 17,9 mm (B x H x T), ab1,4 kg

Farbe: Mystic Blue

Reliability Guarantee

Preis inkl. MwSt.: ab 1.400,- Euro

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.



Über Dynabook Inc.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.

