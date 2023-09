Siemens beschleunigt mit HCLTech seine Cloud-basierte digitale Transformation

FRANKFURT/M. und NOIDA, INDIEN, 7. September 2023 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat einen mehrjährigen Vertrag für Managed Public Cloud Services mit dem deutschen Technologie- und Hightech-Industriegiganten Siemens AG unterzeichnet. In dessen Rahmen wird HCLTech die weltweite IT-Landschaft von Siemens modernisieren und die Cloud-basierte digitale Transformation unterstützen.

Dabei konzentriert sich HCLTech auf die Automatisierung der Public-Cloud-Umgebung und hält die hohen Sicherheitsstandards von Siemens ein. HCLTech wird die Infrastruktur von Siemens auf AWS und Azure migrieren und betreiben. Dabei stellt der Partner sicher, dass die Cloud-Ressourcen optimiert, sicher und skalierbar sind, damit sich Siemens auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. HCLTech wurde als einer der bevorzugten globalen Anbieter von horizontalen IT-Infrastrukturdiensten ausgewählt.

„Mit HCLTech haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei hilft, auf einer soliden Cloud-Basis innovativ zu sein und mühelos zu skalieren, unsere Agilität und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie den Geschäftswert unserer Cloud-Transformationsinitiativen zu erhöhen“, sagt Anne Hadler, Head of IT Governance and Cross Functional Services, Siemens AG.

„Deutschland ist ein strategischer Markt für HCLTech und unser Engagement bei Siemens ist ein Beweis für unser kontinuierliches Wachstum in der Region“, erklärt Ashish K Gupta, Chief Growth Officer, Europe and Africa, Diversified Industries, HCLTech. „Wir freuen uns, mit Siemens zusammenzuarbeiten und seine Cloud-Transformation mit unseren Managed Public Cloud Services zu unterstützen. Mit den CloudSMART-Lösungen von HCLTech wird die Siemens AG ihren internen Stakeholdern eine einheitliche digitale Erfahrung bieten.“

CloudSMART von HCLTech bündelt Cloud-Angebote und -Fähigkeiten in einer umfassenden, voll integrierten Beratungs- und Bereitstellungsplattform. Diese erfüllt die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens und erhöht den Mehrwert.

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften und Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2023 auf 12,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf hcltech.com.

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de