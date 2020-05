Soziale Kontakte pflegen – aber sicher! Viren-Schutzscheiben von DHE machen es möglich

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat den Alltag der Menschen auf den Kopf gestellt. Desto länger die angeordneten Kontaktbeschränkungen andauern, desto größer ist die Sehnsucht, endlich wieder mit Familien, Arbeitskollegen und Freunden nett beisammen zu sitzen.

Vielseitige Einsatzbereiche der DHE Viren-Schutzscheibe

Durch den Einsatz der Schutzscheibe gegen Viren von DHE kann die Sehnsucht nach sozialen Kontakten endlich gestillt werden. Egal, ob in Restaurants, Kantinen, Schulen Büros oder dem eigenen Zuhause. Durch die Schutzscheiben werden Treffen mit der Familie, den Freunden und Arbeitskollegen endlich wieder möglich – und das vollkommen sicher. Für die Nutzung in Praxen, Banken oder an Ladentheken sind die Viren-Schutzscheiben sogar mit einer praktischen Durchreichenerhöhung ausgestattet, wodurch die Schutzscheibe um ganze acht Zentimeter angehoben wird.

Schneller und unkomplizierter Aufbau des Virenschutzes

Durch die Viren-Schutzscheibe ist ein effektiver Schutz der Risikogruppen von COVID-19 möglich. Der Schutz kann unkompliziert und schnell aufgebaut werden. Die Variante der “Deckenhänger-Scheibe” wird dabei ohne Fußkonstruktion geliefert, allerdings inklusive zwei Aufhängungen, mit denen sie kinderleicht an einer Decke befestigt werden kann.

Das Ziel von DHE – Die Corona-Krise so schnell wie möglich beenden

Das Start-Up DHE Health Equipment Dedenbach wurde im April 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus effektiv einzudämmen. Durch die Viren-Schutzscheiben wird die Ansteckungsgefahr zwischen Menschen erheblich reduziert. Der Kölner Hersteller von Schutzscheiben und anderen technischen Hilfsmitteln gegen die Ausbreitung von Viren, insbesondere COVID-19, möchte es den Menschen ermöglichen, endlich wieder unbeschwert Familie, Freunde und Arbeitskollegen zu treffen.

Die Schutzscheiben gibt es dabei in drei unterschiedlichen Ausführungen. Die Aufstell-Variante verfügt über zwei Füße mit oder ohne einer Durchreichen-Erhöhung. Ebenfalls erhältlich ist eine Ausführung, die unkompliziert hängend unter der Decke angebracht werden kann. Darüber hinaus sind unterschiedlichen Scheibengrößen erhältlich, um alle Bedürfnisse der Kunden abzudecken.

Mehr auf https://www.dhe-health.com