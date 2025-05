StreamFox für Video 1.1.8 – Schnellere Downloads & bessere Bildqualität

Hongkong, 20. Mai 2025 – Die StreamFox Co., Ltd. mit Sitz in Hongkong gibt die offizielle Veröffentlichung der neuesten Version 1.1.8 ihrer Videodownload-Software StreamFox für Video bekannt. Die neue Version bringt bedeutende Leistungsverbesserungen mit sich, darunter eine drastisch erhöhte Downloadgeschwindigkeit, verbesserte Videoqualität sowie eine optimierte Bedienbarkeit – alles basierend auf dem Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer.

Die wichtigsten Neuerungen in Version 1.1.8:

Bis zu 10-fach schnellerer Download-Engine

Dank neuester Optimierungen können auch große Inhalte von Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime Video in Höchstgeschwindigkeit heruntergeladen werden.

Die Umwandlung in bis zu 4K-Auflösung wurde weiter verfeinert – mit besserer Farbwiedergabe und effektiverer Rauschunterdrückung.

Die Erkennung beim Ziehen von Videos in das Download-Fenster wurde überarbeitet und reagiert nun noch zuverlässiger und flüssiger.

Aktualisierte Unterstützung für Plattformen wie Apple TV, MAX (HBO), Hulu u. a. sorgt für eine höhere Erfolgsrate bei der Videoverarbeitung.

Nutzer können flexibel zwischen Soft-Subtitles, Hard-Subtitles sowie externen Formaten (SRT/VTT) wählen.

Über StreamFox für Video

StreamFox für Video ist eine umfassende Lösung zum Herunterladen und Konvertieren von Streaming-Videos, kompatibel mit führenden Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Hulu und MAX (HBO). Die Software unterstützt Konvertierungen in MP4-, MKV- und MOV-Formate bei einer Auflösung von bis zu 4K. Funktionen wie Batch-Downloads, Untertitelauswahl und hohe Stabilität machen sie zu einem beliebten Tool bei Nutzerinnen und Nutzern weltweit.

Unternehmensprofil

Unternehmensname: StreamFox Co., Ltd.

Firmensitz: Room 1003, 10/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hongkong

Gründungsjahr: 2010

Tätigkeitsbereich: Entwicklung und Vertrieb von Software zur Speicherung und Konvertierung von Video- und Audiodaten

Webseite: https://www.stream-fox.de

Produktseite: https://www.stream-fox.de/streamfox-for-video.html

Pressekontakt

Ansprechpartnerin: Alice Miller

E-Mail: support@streamfox.org