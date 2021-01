SugarDad – süße Vielfalt online bestellen

Immer die gleiche Süßigkeit zu essen kann den eigenen Gaumen rasch langweilen. Neue Leckereien zu finden kann aber herausfordernd sein. Die Lösung heißt SugarDad. Der Online-Shop für hochwertige und geschmacklich immer wieder überraschende sowie seltene Süßigkeiten bietet eine ungeahnte Vielfalt an Getränken und Süßwaren. Und die Vermarktung stimmt auch. Die riesige Fangemeinde auf Instagram, die zahlreichen Influencer und die Bandbreite an delikaten Möglichkeiten sind Gründe dafür, dass SugarDad die gesamte deutsche Süßigkeiten-Nische heftig durcheinanderwirbelt.

Was ist SugarDad?

SugarDad ist eine Marke der Store Cart OÜ. Die Experten von SugarDad gehen weltweit auf die Suche nach seltenen Süßigkeiten. Das so zusammengestellte und immer weiter ausgebaute Sortiment zum Beispiel an amerikanischen Süßigkeiten können Genießer in Deutschland und weit darüber hinaus im Online-Shop von SugarDad bestellen.

„Wir schauen über den heimischen Honigtopf hinaus. Mit unseren Partnern in Übersee bieten wir unseren Kunden exklusive Chancen, mit einer bis dato nicht gekannten Fülle weltweiter Süßigkeiten zu überzeugen“, erklärt Ismail Ramadan, der kreative Kopf hinter dem SugarDad-Konzept. „Der geplante Schritt, eine europaweite Expansion anzustreben, ist schon länger in Planung und kommt nun in die finale Phase“, erklärt Ismail Ramadan weiter.

Die zuverlässigen Vertragspartner der IA International GmbH, die seit dem ersten Tag SugarDad nur mit den besten Süßigkeiten aus der ganzen Welt beliefern, haben durch ihren kreativen Produkteinkauf das Konzept und die Marke eine ganze Ecke nach vorn gebracht haben.

Amerikanische Süßigkeiten für Europa

Amerika ist das Land der Vielfalt. Hier verschmelzen zahlreiche Kulturen ihre süßen Traditionen und formen daraus ein breites Spektrum neuer spannender und zuckriger Süßigkeiten. SugarDad macht es nun möglich, diese neuen und innovativen Geschmäcker in Europa zu kaufen.

Neben traditionellen Köstlichkeiten wie Pringles, M&M´s oder Capri-Sun sind es vor allem die hierzulande wenig bekannten Produkte wie die Cookies von Hersheys, der Reeses Puffs Cereal Bar oder auch die Warheads Ooze Chews, welche die Augen zum Leuchten und die Geschmacksknospen zum Jubilieren bringen.

In vielen US-amerikanischen Serien und Filmen trinken die Protagonisten Mountain Dew. Bislang war in Europa und speziell in Deutschland an dieses hochwertige Getränk, das übersetzt Bergtau bedeutet, im regulären Lebensmitteleinzelhandel nur spärlich heranzukommen. Mit SugarDad gibt es nun eine einfache Möglichkeit, gezuckerte Spezialitäten und seltene Süßigkeiten wie diese über den großen Teich zu holen.

Qualität ist der Weg zum süßen Erfolg

Wichtig bei SugarDad ist unsere interne Qualitätskontrolle. Die importierte Ware wird bei uns im Haus vorschriftsmäßig unter die Lupe genommen. Damit unsere Kunden aus der Gastronomie und dem Lebensmitteleinzelhandel Planungssicherheit erhalten, liefern wir pünktlich, kontinuierlich und schnell. Diese Zuverlässigkeit sichert SugarDad seit jeher Stammkundschaft.

Wichtig für die Planbarkeit ist in den genannten Bereichen die Lieferzeit. SugarDad versichert, dass nach dem Zahlungseingang die bestellte Ware binnen 5 – 7 Tagen mittels DHL bei den Kunden ankommt.

Bekannte Influencer und neue Gesichter

Der Erfolg von SugarDad bei Instagram ist nur eines der Social-Media-Standbeine des Unternehmens. Kooperationen mit den wichtigsten Influencern gehören ebenfalls hinzu. So präsentiert aktuell zum Beispiel der bekannte YouTuber Montana Black regelmäßig unsere süßen Neuigkeiten auf seinem Kanal. Dabei demonstriert er, dass zum Beispiel die Boxen von SugarDad bei verschiedenen Anlässen wie Events, Partys, Studentenfesten oder beim Entspannen auf der Couch ideale Begleiter sind.

Nicht nur Montana Black, auch andere Influencer können es tun – Partner von SugarDad werden. Im Rahmen des SugarDad-Partnerprogramms können YouTube-, Instagram-, TikTok-, Facebook- oder auch Snapchat-Influencer von der Kundenvermittlung für SugarDad finanziell profitieren.

Ob Influencer, Gastronom oder Lebensmitteleinzelhändler – die Menschen werden begeistert davon sein, die Produktvielfalt aus dem Online-Shop von SugarDad präsentiert zu bekommen. Ein Mehr an Auswahl bedeutet eine süße Zukunft.

