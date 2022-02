Swiss Smart Invest: Investition in das „weisse Gold“ Lithium

Lithium ist aktuell DAS Anlagethema an den Finanzmärkten. Seit 2007 findet es in großem Maße bei Primär- und Sekundärbatterien Verwendung. Der bekannteste Ableger dürfte der Lithium-Ionen-Akku sein, der in allen möglichen uns umgebenen Geräten steckt. Handys, Videokameras, nahezu in allen mobilen Elektrogeräten.

Mit dem globalen Boom der Elektromobilität ist der Rohstoff gefragter wie nie zuvor. Die Nachfrage übersteigt aktuell das Angebot bei Weitem, sodass es zu Versorgungsengpässen kommt und die Preise in die Höhe schnellen.

Prognosen sprechen von Wachstumsraten von bis zu +60 % jährlich. Für das Jahr 2025 würde das einem jährlichen Produktionsvolumen von 20 Mio. E-Autos entsprechen. Bis zum Jahre 2030 wird den Prognosen nach, die globale Nachfrage gar auf 637 % steigen. Dies betrifft neben dem E-Mobility-Sektor aber auch Smartphone-Akkus oder haushaltsübliche Batterien.

Dank des Elektroautos steht das Lithium-Marktvolumen vor einer Vervielfachung, wovon Anleger stark profitieren. Eine interessante Einstiegsmöglichkeit bietet sich durch Kurskorrektur gerade für längerfristige Anlagen. Auch die Tatsache, dass neben Tesla jetzt auch die anderen großen Automobilhersteller in Sachen Elektromobilität aufholen wollen, bietet gute Anlagechancen.

Das Ende dieses Trends ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht in Sicht, eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Profitieren Sie als Anleger effektiv von dieser renditeträchtigen Anlage und fordern Sie deshalb noch heute den aktuellen Bericht unseres Boron/Lithium-Partners an.

Über Swiss Smart Invest

Swiss Smart Invest ist eine 2020 gegründete Private Equity Gesellschaft in der Schweiz. Getrieben von einer Kultur der Nachhaltigkeit ist sie strukturell auf die langfristigen Interessen ihrer Kunden ausgerichtet.

