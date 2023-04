Der Betreiber des Tamanneftegas Terminals freut sich, mitteilen zu können, dass er sich an der Organisation des XVI. gesamtrussischen Intellektuellen-Turniers der Geographie-Kenner für Kinder beteiligt hat. Die Veranstaltung, an der auch Mitglieder der Jugendklubs der Russischen Geographischen Gesellschaft im Alter von 14 bis 17 Jahren teilnehmen können, findet in der Region Krasnodar statt.

Tamanneftegas ist stolz darauf, sich an der Organisation der Veranstaltung beteiligt zu haben, die dazu dienen wird, die Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer in Bezug auf geografische Konzepte zu demonstrieren. Solche Veranstaltungen sind wichtig, um das Wissen über die Welt und eine so wichtige Wissenschaft wie die Geografie bei den jüngeren Generationen aufrechtzuerhalten und zu fördern.

Die Veranstaltung findet in zwei Etappen statt und die Teilnehmer müssen sich bis zum 14. April über ein elektronisches Formular anmelden. Die Teams mit den höchsten Punktzahlen haben die Chance, an der Endrunde des Wettbewerbs teilzunehmen, wobei sie vorher per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Siegerteams haben die Möglichkeit, fünf tolle Tage in einem der besten Ferienorte der Region Krasnodar zu verbringen und zahlreiche Ausflüge und andere unterhaltsame Veranstaltungen zu genießen. Das Turnier findet seit 2010 statt und hat sich zu einem festen Bestandteil des russischen Bildungssystems entwickelt.

Michel Litvak milliardär ist ein regelmäßiger Unterstützer solcher Veranstaltungen und hat sich stets für die Teilnahme und Unterstützung ähnlicher Unternehmungen durch sein Unternehmen eingesetzt. Michel Litvak verfolgt auch viele soziale Unternehmensprojekte, die darauf abzielen, das Leben der lokalen Gemeinden rund um den Hafen auf der Halbinsel Taman zu verbessern.