Top Employers Institute ernennt HCLTech zum weltweiten Top Arbeitgeber 2023

HCLTech zählt zu den Top-Arbeitgebern in 25 Ländern



NOIDA, INDIEN, 18. Januar 2022 — HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, hat seinen Ruf als einer der besten Arbeitgeber weltweit weiter gefestigt. Das hat das Top Employers Institute im Rahmen seines Top Employer 2023-Programms festgestellt. Das vor 30 Jahren gegründete Unternehmen ist bekannt für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen.



HCLTech hat sich im Rahmen des Top Employer 2023-Programms in 25 Ländern zertifizieren lassen – nebem dem Hauptsitz in Indien auch in Deutschland. Damit ist HCLTech ein global anerkannter und beliebter Arbeitgeber. Auch in Australien, Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Guatemala, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, den Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Singapur, Südafrika und den USA wurde HCLTech als Top-Arbeitgeber für seine herausragende Personalpolitik und -praxis ausgezeichnet. Von diesen 25 Ländern ist HCLTech in 18 Ländern die Nummer eins.



Und so ist HCLTech in den drei wichtigsten geografischen Regionen, in denen es tätig ist, die Nummer eins:

Top Employer Europe 2023 (Platz 1 insgesamt)

Top Employer Asia Pacific 2023 (Platz 1 insgesamt)

Top Employer North America 2023 (Platz 1 insgesamt)

Großartige Ideen können von jedem Mitarbeiter kommen



„Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen um eine innovative und fortschrittliche Unternehmenskultur uns die Anerkennung als Global Top Employer 2023 eingebracht haben“, sagte Ramachandran Sundararajan, Chief People Officer, HCLTech. „Unsere grundlegende Überzeugung, dass großartige Ideen von jedem kommen können, hat uns geholfen, eine Kultur der Vielfalt und der Inklusion zu pflegen. Dies befähigt unsere mehr als 220.000 Mitarbeiter, immer wieder den Funken zu zünden und nicht nur die eigene Karriere voranzutreiben, sondern vor allem unsere Kunden in allen Branchen bei deren technologischer Transformation und Modernisierung weiterzubringen.“



„Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor. Und das haben wir in diesem Jahr in unserem Top Employer Zertifizierungs-Programm gesehen: eine außergewöhnliche Leistung der zertifizierten Top Employer 2023. Und in dieser Gemeinschaft herausragender Unternehmen hat HCLTech sein Engagement für seine Mitarbeiter auf globaler Ebene unter Beweis gestellt“, sagte David Plink, CEO des Top Employers Institute. „Diese Konsistenz im Umgang mit dem Personal überall auf der Welt kennzeichnet eine exklusive Gruppe von Unternehmen, die eine globale Zertifizierung durch das Top Employers-Programm erreicht haben. Wir sind stolz darauf, diese Unternehmen und ihren Erfolg im Jahr 2023 bekannt zu geben und zu feiern.“



Zusätzlich zu dieser jüngsten Zertifizierung hat HCLTech auch eine ähnliche Anerkennung von Great Place to Work in den Vereinigten Staaten erhalten. HCLTech wurde zum zweiten Mal in Folge in den Gender-Equity-Index von Bloomberg aufgenommen und ist Gründungsmitglied der Global Parity Alliance on DE&I des Weltwirtschaftsforums. Die Allianz zielt darauf ab, bewährte Praktiken zu etablieren und zu stärken, die einer Organisation grundlegend helfen können, unterrepräsentierte Gruppen zu fördern.





Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern. Es bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering und Cloud an und setzt dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und Produkten. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen relevanten Branchen zusammen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen und öffentlicher Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den letzten 12 Monaten bis zum Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen gibt es auf hcltech.com.



