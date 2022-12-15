База отдыха "Активация" расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте в горах Адыгеи. Республики Адыгея – поселок Каменномостский.

Рядом с базой в шаговой доступности находятся: Хаджохская близина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая, водопады Руфабго. Также можно посетить Азишскую пещеру и провести незабываемую фотосессию на смотровых площадках плато Лаго-Наки. Здесь вам предложат туры выходного дня по достопримечательностям или многодневные походы, рафтинг по реке Белой, джиппинг, органонинг, увлекательные конные прогулки по живописным местам, экскурсии в Гуамском ущелье или Мишоко. Так же отмечают активные туры в которых вы посещаете красивейшие водопады Руфабго и Усть-Сахрайские Водопады. Экскурсии на плато Лаго-наки, в кавказский Заповедник в посёлке Гузерипль. Для искушенных туристов у нас есть оскобенные туры, например, «Незабываемое Путешествие на большой Тхач», тур «Горы-Море», знаменитый маршрут №30 (30-ка), который отправляется вас через горы к морю! Каждый вечер к вашим услугам Термальные источники с уникальной кремниевой целебной водой. К размещению на базе «Активация» вспоминаются уютные комфортабельные номера. В различных различных категориях есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.

За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете насладиться отдыхом на Кавказе за чашкой горячего чая или кофе. А вечером, после насыщения, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, побаловать себя различными увлекательными играми на свежем море, попробовать песни под гитару у костра.

База Отдыха «Активация» создает, теплую, домашнюю продукцию для отдыха в горах адыгеи, узнать кавказ ближе и лучше, чем здесь не получится нигде!!!