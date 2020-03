Trampolin für mehr Spaß im Garten

Ein Trampolin sorgt für Spaß bei jung und alt. Ob ausgelassen toben oder eine akrobatische Einlage, ein Trampolin lässt alle Wünsche zu. Trampoline gibt es in ganz unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Je nach Bedarf kann dies individuell ausgesucht werden. Neben der Anzahl der Personen die darauf springen sollen, ist es auch wichtig die korrekte Fläche im Garten, auf dem Hof oder auf der Terrasse zu beachten. Vor allem die größeren Modelle nehmen sehr schnell einen enormen Raum ein und einmal aufgebaut wäre es sehr mühsam das Trampolin wieder abzubauen, weshalb hier im Vorhinein richtig ausgemessen werden sollte. Auch der Untergrund sollte beachtet werden, so ist ein eher harter Boden zu empfehlen, da das Trampolin auf Rasen oder anderen weichen Untergründen schnell einsinken könnte oder den Rasen selber zerstört. Allerdings können hiervon auch empfindliche Oberflächen, wie bestimmte Steine von betroffen sein, die durch die Eigenbewegung des Trampolins zerkratzt werden könnten.

Das Trampolin Sprungtuch kann einzeln oder im Komplettpaket mit dem Rest bestellt werden. Sollte dieses aber mal kaputtgehen, kann man es leicht ersetzen und einfach neu bestellen, sodass nicht direkt auch der gesamte Rahmen ausgetauscht werden muss. Das Trampolin Sprungtuch gibt es in verschieden Ausführungen und Durchmessern. Auch die auf die Anzahl der Ösen zur Befestigung des Tuches sollte geachtet werden, da mehr Ösen auch eine höhere Sicherheit und Festigkeit bieten. Auch die Dicke und die Art des Sprungtuchs kann individuell ausgewählt werden, so gibt es extra Tücher um höher springen zu können oder auch welche mit denen man nicht so hoch fliegt, was für jüngere Kinder empfohlen werden kann. Das wird auch durch die Trampoline Federn beeinflusst, die das Sprungtuch tiefer einsinken lassen oder nicht. Diese können in diversen Größen bestellt werden, um die Elastizität entweder zu steigern oder zu verringern. Bei den Trampoline Federn sollte ein eher teuereres Modell ausgewählt werden, damit Unfälle vermieden werden und die Langlebigkeit gewährleistet werden kann, sodass nicht nach kurzer Zeit schon wieder ein neues Trampolin gekauft werden muss