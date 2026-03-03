Umfassender Ausbau des internationalen Streckennetzes – China Eastern Airlines kündigt Planungen für 2026 an

Vor Kurzem stellte China Eastern Airlines (CEA) ihren Ausbauplan für das internationale Streckennetz im Jahr 2026 vor. Diese Planung sieht vor, durch ein Bündel an Maßnahmen – darunter die Einführung neuer Flugverbindungen, die Erhöhung der Flugfrequenzen sowie die Wiederaufnahme zuvor ausgesetzter Strecken – die globale Vernetzung weiter zu stärken und die Umsteigefunktion der Drehkreuze auszubauen.

Nach Angaben von CEA liegt der Schwerpunkt auf der Erschließung und dem gezielten Ausbau von Märkten in Europa, Südostasien, Nordostasien, Zentralasien sowie Australien und Neuseeland.

Drei neue internationale Flugverbindungen bald verfügbar – Tickets jetzt buchbar.

Vom Shanghai Pudong International Airport (PVG) aus nimmt CEA zwei neue Flugverbindungen auf: Die Flugverbindung nach Taschkent, Usbekistan, startet am 30. März, während die Flugverbindung nach Adelaide, Australien, im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 2. August bedient wird.

Zudem wird am 20. April eine neue Flugverbindung zwischen Xi’an, die Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, und Wien, Österreich, den Betrieb aufnehmen.

Reisende, die ihre Tickets für diese drei neuen Flugverbindungen über die CEA-App buchen, kommen in den Genuss exklusiver Preisvorteile auf ausgewählten Streckenabschnitten sowie einer Gutschrift doppelter Mitgliedspunkte.

Darüber hinaus plant CEA die Einführung weiterer internationaler Flugverbindungen ab dem Shanghai Pudong International Airport. Zu den geplanten Zielen zählen unter anderem Mumbai, Dublin, Cheongju, Manado, Surabaya, Tiflis und Ulaanbaatar.

In den bestehenden Überseemärkten wird CEA die Flugfrequenzen weiter erhöhen und damit die Kapazitäten signifikant steigern.

Den Angaben zufolge werden die Flugfrequenzen auf den Flugverbindungen zwischen dem Shanghai Pudong International Airport und verschiedenen europäischen Zielen erhöht, darunter Kopenhagen, London Gatwick, Frankfurt, Barcelona und Venedig.

Zudem werden die Flugfrequenzen für den australischen und neuseeländischen Markt erhöht, und zwar auf den Flugverbindungen zwischen dem Shanghai Pudong International Airport und Sydney, Melbourne und Brisbane.

Auch auf den Kurzstrecken zwischen dem Shanghai Pudong International Airport und Daegu sowie Cebu wird die Anzahl der Flüge angehoben.

Orientiert an der Marktnachfrage wird CEA darüber hinaus Flugverbindungen wie zwischen Kunming, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Yunnan, und Kalkutta, Indien, sowie zwischen dem Shanghai Pudong International Airport und Stockholm, Schweden, bei Bedarf wiederaufnehmen, um regionale Kapazitätslücken zu schließen.

Zur weiteren Ausweitung ihres internationalen Einflusses hat CEA Machbarkeitsstudien für potenzielle neue Flugverbindungen initiiert, die insbesondere die Flugverbindungen zwischen dem Shanghai Pudong International Airport und Zielen wie Prag, Belgrad, Bukarest, Birmingham, Lyon sowie Davao in den Blick nehmen. Mit diesen Vorbereitungen legt CEA den Grundstein für die künftige Netzwerkerweiterung und erschließt kontinuierlich das Marktpotenzial im europäischen und südostasiatischen Luftverkehr.