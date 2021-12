Valentini Consulting eröffnet neuen Standort in Deutschland!

Das in den USA niedergelassene Unternehmen Valentini Consulting eröffnet zum 1.02.2022 einen neuen Standort in Deutschland. Das teilte Geschäftsführer Patrick Valentini (26) nun in seinem Instagram Account mit. Die neue Geschäftsräumlichkeit findet seinen Platz in Rosenheim, nur wenige Minuten entfernt von der Grenze zu Österreich.

“Wir haben in den letzten Monaten die Räumlichkeiten des alten Standortes in New York doch ausgereizt und sind froh, jetzt einen Platz gefunden zu haben, wo wir auch im D-A-CH Raum weiter wachsen können”, sagte Geschäftsführer Patrick Valentini.

Die Niederlassung in Rosenheim bietet über 100 Quadratmeter Fläche und wird neben 8 Arbeitsplätzen auch mit einem Seminarraum sowie einem Videostudio ausgestattet. Der neue Standort verfügt somit über genug Platz für etwa acht Mitarbeiter. Die Eröffnung beeinflusst das deutschsprachige Tagesgeschäft nicht, da das Unternehmen schon lange auf digitale Lösungen setzt und so dauerhaft erreichbar bleibt.

Patrick Valentini: “Wir freuen uns besonders, eine gute Lösung für unseren neuen Standort in Deutschland gefunden zu haben. Mit unserem neuen Büro eröffnen sich viele weitere Möglichkeiten für uns.”

Wer ist Patrick Valentini?

Als einer der Top-Experten für soziale Medien wie Facebook und Instagram, hat er es mit seiner anderen Art geschafft, Facebook und Instagram optimal zu nutzen, die Algorhitmen der beiden Portale zu überlisten und dadurch auf beiden Plattformen sehr erfolgreich zu sein. Durch diese ausgeklügelte Technik generierte er mit seinen Accounts über 250.000 Follower in der Social-Media-Welt und zählt somit zu einen der einflussreichsten Influencern aus Österreich. Im Gegensatz zu anderen Influencern hat der gebürtige Tiroler trotzdem das Talent, sein Privatleben online eher bedeckt zu halten. Über ihn ist nur bekannt, dass er ursprünglich aus Kufstein (Österreich, Tirol) kommt und aktuell in Kitzbühel lebt.

Mehr über Patrick Valentini finden Sie unter www.patrickvalentini.com