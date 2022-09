Vier Arbeitslampen in einer: Mit Workers Friend bringt Ledlenser Licht in jeden Winkel￼

Taschenlampe, Montagelampe, Schwanenhalslampe und Inspektionslampe: Das 4-in-1-System sorgt in jeder Situation für die passende Beleuchtung

Solingen, im September 2022 – Sie ist das universelle Arbeitswerkzeug von Handwerkern, Monteuren, Mechanikern und Bastlern: Eine Taschenlampe, die Flächen und Räume genauso brillant beleuchtet wie enge, verwinkelte Stellen, Schächte, Rohre und Motoren. Mit der Workers Friend bietet Ledlenser ein multifunktionelles System an, das diese unterschiedlichsten Anforderungen meistert. Es besteht aus einer Basiseinheit und vier verschiedenen Spezialaufsätzen: einer Taschenlampe und einer Schwanenhalslampe, die beide fokussierbar sind, sowie einer um 180 Grad schwenkbaren Montagelampe und einer flexiblen Inspektionslampe.

Die Steuereinheit ist besonders robust und griffig, dank eines Magneten haftet sie zudem sicher an Werkbänken und anderen magnetischen Objekten. Die Aufsätze werden per Klickverbindung an die Basis gekoppelt – ähnlich wie bei einem Gartenschlauch. Alle vier Lampen bieten jeweils zwei Helligkeitsstufen.

Die Taschenlampe leuchtet maximal 280 Lumen hell. Sie enthält eine optische Linse und kann durch Schieben fokussiert werden. Die Montagelampe sorgt für großflächig abstrahlendes Licht und kann um 180 Grad geschwenkt werden. Die 11,5 cm lange COB-LED leuchtet in zwei Lichtstufen und bringt es in höchster Stufe auf 350 Lumen. Die fokussierbare Schwanenhalslampe ist 32 cm lang und hat einen Durchmesser von 23 mm. Mit dieser extrem flexiblen Lampe werden auch äußerst unzugängliche Ecken ausgeleuchtet – in höchster Stufe 190 Lumen hell. Die flexible Inspektionslampe ist noch dünner als die Schwanenhalslampe und daher selbst für kleinste Öffnungen geeignet. So beträgt ihr Kopfdurchmesser lediglich 5,5 mm.

Das Gehäuse des innovativen Systems besteht aus eloxiertem Aluminium und ist damit ein robuster und langlebiger Begleiter. Die Energieversorgung erfolgt über den aufladbaren 18650 Li-Ionen-Akku. Ladekontroll-LEDs zeigen an, wenn der Akku wieder vollständig aufgeladen ist.

Ob Fehlersuche, Wartung, Montage oder bei Reparaturarbeiten: Mit Workers Friend ist das passende Beleuchtungswerkzeug für jede Situation schnell zur Hand – ordentlich verstaut in einer Box. Das modulare System enthält eine Basiseinheit zur Steuerung der Lampe und vier verschiedene Aufsätze sowie einen Akku, ein USB-Netzteil und ein Ladekabel.

Die Features von Workers Friend im Überblick:

USB-Ladeanschluss

Schnellverbindungssystem – Klickverbindung

Magnetischer Fuß zur Befestigung

4 wechselbare Aufsätze

BIT 1 – Taschenlampenaufsatz: fokussierbar durch Schiebefokus und optischer Linse – Lichtstrom 280 / 140 Lumen, Leuchtweite 130 / 90 Meter, Leuchtdauer 2,5 / 5,5 Stunden

BIT 2 – Montagelampe: um 180° schwenkbar, 11,5 cm lange COB-LED für großflächig abstrahlendes Licht – Lichtstrom 350 / 175 Lumen, Leuchtweite 26 / 20 Meter, Leuchtdauer 2,5 / 5 Stunden

BIT 3 – Schwanenhalslampe: fokussierbar, 32 cm lang, Ø 23 mm – Lichtstrom 190 / 100 Lumen, Leuchtweite 89 / 28 Meter, Leuchtdauer 5,5 / 8,5 Stunden

BIT 4 – Inspektionslampe: flexibel, Kopfdurchmesser 5,5 mm – Lichtstrom 3 / 1,5 Lumen, Leuchtweite 4 / 2,5 Meter, Leuchtdauer 40 / 80 Stunde

Preis und Verfügbarkeit

Workers Friend ist zum UVP von 119 Euro inklusive MwSt. im Online-Markenshop von Ledlenser verfügbar: https://shop.ledlenser.com/de.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

