Während Floyd Mayweather wartet, ist Asakura damit beschäftigt, Fans zu bekämpfen

Dank eines innovativen NFT-Drops haben Asakura-Fans die Chance, online gegen ihn zu kämpfen

Kurz nach seiner Ankündigung, diesen Herbst gegen Floyd Mayweather zu kämpfen, hat die legendäre MMA-Ikone Mikuru Asakura auch Pläne angekündigt, zuerst gegen seine Fans zu kämpfen – im Metaverse. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Wegen, um mit meinen Fans in Kontakt zu treten“, sagt Asakura, „also wird mir meine bevorstehende NFT-Zusammenarbeit mit Cross Verse nicht nur die Ehre geben, einige meiner Lieblings-MMA-Moves zu teilen, sondern auch gegen einige ausgewählte Fans zu kämpfen in der Metaverse. Es wird mit Sicherheit eine einzigartige Erfahrung und eine Möglichkeit, mich bei der Community zu bedanken, die mich all die Jahre unterstützt hat.“

Die NFT-Sammlung und die Kämpfe werden von Cross Verse erstellt, beworben und verwaltet, einem Web3-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Verwendung von NFTs geleistet hat. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass eine Sportikone wie Asakura uns ausgewählt hat, um ihm dabei zu helfen, über NFTs mit seinen Fans in Kontakt zu treten“, sagt Ken Wong, Eigentümer und Direktor von Cross Verse. „Die Welt hat immer noch eine begrenzte Vorstellung davon, was NFTs sind und welchen Wert sie schaffen können. Es geht nicht nur um Sammlerkunst. NFTs können Fans und Hobbyisten reiche neue Erfahrungen mit den Dingen geben, die ihnen Spaß machen, sowie den Stolz des Besitzers. Was CrossVerse betrifft, so sind wir stolz darauf, an einem so innovativen Anwendungsfall für NFTs und mit einer Sportlegende wie Asakura beteiligt zu sein. Niemand war zuvor in der Lage, es online mit ihm zu verwechseln.“

Der NFT-Start wird zwei Phasen umfassen – zuerst den NFT-Start und dann die Kämpfe mit Asakura. Die NFTs selbst werden animierte Kampfkarten sein, die Asakuras Lieblingsbewegungen aus seiner illustren MMA-Karriere zeigen, und in vier Stufen erhältlich sein: Kupfer, Silber, Gold und Platin, mit Preisen, die der Seltenheit entsprechen.

Diejenigen, die Gold- und Platin-animierte Asakura-Kampfkarten besitzen, 0,5 % bzw. 19,5 % der Gesamtmenge an NFTs, können zu einem exklusiv für sie entwickelten Metaverse-Spiel gehen und gegen die Legende selbst kämpfen – Asakura.

„Die Ergänzung des Projekts um ein Metaverse-Kampfspiel zeigt die technologiegestützte Innovation von Cross Verse und unser Engagement, den Benutzern einen Mehrwert zu bieten“, sagt Kokushin Hirokawa, Leiter von Cross Verse Japan. Hirokawa, eine bekannte Persönlichkeit im internationalen Sport- und Unterhaltungsbereich, war maßgeblich daran beteiligt, den Grundstein für das Projekt zu legen und das Top-Talent Asakura an den Tisch zu bringen. „Natürlich wird Asakura jeden Tag mit Werbeangeboten konfrontiert, daher ist seine Entscheidung, mit Cross Verse zusammenzuarbeiten, ein großer Vertrauensbeweis nicht nur in unsere Fähigkeiten, sondern auch in den Bereich der NFTs als Ganzes.“

Der Leiter von Cross Verse International, Jimmie Jeremejev, ist ebenfalls optimistisch in Bezug auf das langfristige Potenzial von NFTs. „Google, Wikipedia und andere große Web 2.0-Unternehmen haben Informationen digitalisiert. Apple und andere haben Musik digitalisiert. Das Web 3.0 und insbesondere NFTs werden die Kultur digitalisieren und künstlerische, sportliche und Unterhaltungsveranstaltungen in eine lange Reihe von damit verbundenen Gegenständen und Erfahrungen verwandeln, die weit über die T-Shirts und Videooptionen hinausgehen, die wir derzeit haben. Unsere Zusammenarbeit mit Asakura ist ein gutes Beispiel für die Rolle von NFTs bei der Digitalisierung der Kultur und ihre Fähigkeit, dies weltweit zu tun. Asakura ist wirklich ein Crossover-Superstar und seine NFT-Veröffentlichung wird Fans auf der ganzen Welt ansprechen.“

Cross Studio Asia nutzt seine künstlerischen und gestalterischen Stärken durch den Aufbau von Crossverse, einer einzigartigen NFT-Plattform, die es Künstlern und Marken ermöglicht, ihre NFTs einfach auf den Markt zu bringen und zu verkaufen, und ihren Fans, sie zu kaufen und weiterzuverkaufen. CrossVerse wird sich darauf spezialisieren, Mode- und Lifestyle-Marken dabei zu helfen, ihr geistiges Eigentum nahtlos in das aufkeimende Metaverse zu erweitern.

