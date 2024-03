WahooArt.com introduces revolutionary art assistant WaBot

Avignon, Frankreich – WahooArt, die größte Online-Kunstgalerie, ist stolz darauf, die Einführung ihres innovativen KI-Assistenten, WaBot, bekannt zu geben. Diese bahnbrechende Entwicklung markiert WahooArt als die erste Kunstgalerie weltweit, die einen spezialisierten Kunstassistenten bietet.

WaBot, der neueste Zuwachs der WahooArt-Familie, ist ein KI-gestützter Assistent, der darauf spezialisiert ist, Fragen rund um das Thema Kunst zu beantworten. Besucher der WahooArt-Webseite können nun ganz einfach ihre Kunstfragen oben auf der Seite eingeben, woraufhin WaBot mit seiner Expertise in Echtzeit Antworten liefert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich WahooArt.com dem Ziel verschrieben, Kunstliebhabern weltweit Zugang zu hochwertigen Ölgemälden zu bieten. Mit einem strengen Qualitätsansatz benötigen die Reproduktionen der Galerie bis zu zwei Wochen zur Fertigstellung, da jedes Kunstwerk zu 100 % von Hand gefertigt wird. Die Künstler von WahooArt wurden in ihren Schulen und Hochschulen sorgfältig ausgebildet und ausgewählt, was es der Galerie ermöglicht, Aufträge in allen klassischen Stilen mit Leichtigkeit zu bearbeiten.

„Wir sind begeistert, WaBot in die Welt der Kunst einzuführen. Diese Innovation unterstreicht unser Engagement für Qualität und Kundenservice“, sagt Laurent Bruere, Gründer und Geschäftsführer von WahooArt.com. „Durch WaBot können wir Kunstliebhabern eine noch tiefere und interaktivere Erfahrung bieten.“

WahooArt.com lädt Kunstbegeisterte und Neugierige ein, WaBot zu erleben und die Welt der Kunst auf eine neue, interaktive Weise zu erkunden. Mit WaBot bringt WahooArt die Kunstgeschichte und -kenntnisse näher an die Menschen heran, überall und jederzeit.

WahooArt.com

WahooArt.com ist eine internationale Online-Kunstgalerie mit Sitz in Avignon, Frankreich. Gegründet von Laurent Bruere, bietet die Galerie eine umfangreiche Auswahl an handgefertigten Ölgemäldereproduktionen. Mit einem Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit ist WahooArt.com seit 2004 eine vertrauenswürdige Quelle für Kunstliebhaber weltweit.

WahooArt.com

Laurent Bruere Standort: Avignon, Frankreich