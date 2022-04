Warum lohnt es sich, auf Social Media zu werben?

Werbung in Social Media hat durch ihr Design viele Vorteile. Auf Facebook und Instagram verbringen wir die meiste Zeit – das ist der erste Grund, warum Unternehmen dort Werbung für Produkte machen. Der zweite Grund ist das Design der Anzeige. Auf Facebook ist es sehr schwierig, eine Anzeige von einem gewöhnlichen Beitrag zu unterscheiden, da wir Anzeigen oder gesponserte Beiträge in Form eines Beitrags, Videos oder einer Aussage sehen – genau die gleichen, die jeder Benutzer einfügen kann. Auf Webseiten sind das oft lästige Banner, die den Inhalt verschleiern und viele negative Emotionen wecken. In Social Media sind das ganz normale Posts, die die User oft sehr gerne lesen.

An wen geht die Werbung in Social Media?

Dies ist der dritte Grund, der Werbung auf Social Media effektiv gemacht hat. Dort geht die Werbung an die von Ihnen ausgewählten Nutzergruppen. Warum sollten Teenagern im Grundschulalter Entwickleranzeigen gezeigt werden? Oder was soll die Werbung für eine Fahrschule der Klasse B für eine Gruppe von Männern über 40, die diesen Führerschein bereits haben? Genau – Social Media ermöglicht es Ihnen, die Zielgruppe in der Werbekampagne auszuwählen – sowohl in Bezug auf Alter, Geschlecht, Suchverlauf, Interessen, abgeschlossene Schulbildung und vieles mehr. Dies wird dazu beitragen, die Effektivität der Werbung zu erhöhen und sich somit in einer höheren Rentabilität und Gewinnen für das Unternehmen niederzuschlagen.

Werbung versus gesponserte Posts und Produktplatzierung

Viele Unternehmen entscheiden sich neben regulären Werbeposts, dem Betrieb einer Firmen-Fanpage oder Werbevideos einfach dafür, mit Hilfe von Influencern zu werben. Im Alltag und ihren Beziehungen beschreiben sie (natürlich positiv) die von ihnen verwendeten Produkte und geben oft zusätzliche Rabattcodes, die in den Geschäften verwendet werden können. Jeder Promi hat seine eigene Gruppe von Followern und dies ist oft eine bessere Form der Werbung als die Standardform, weil sie die Ideale von Influencern sehen und ihnen folgen.

Anzahl der Follower

Der unbestrittene Vorteil von Social Media ist ihre unbegrenzte Reichweite. Dadurch können Sie Follower gewinnen, neue Kontakte knüpfen, interessante Menschen treffen und von den Besten lernen, auch wenn sie sich auf der anderen Seite der Welt befinden. Vergessen Sie jedoch auch nicht Ihren Garten. Durch die Wahl des Standorts des veröffentlichten Fotos erhöhen Sie deren Reichweite und Bekanntheit in der Umgebung. Es gibt Unternehmen, dank denen Sie solche Follower kaufen können. Gerade am Anfang ist es dann eine große Hilfe, denn gerade am Anfang sind sie am schwierigsten zu dekorieren.

