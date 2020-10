Was für eine Taille: warum das Korsett eine bedauerliche Rückkehr gemacht hat

Was gibt es Schöneres, als nach der Geburt in ein paar Stöckelschuhe zu schlüpfen und den Körper nach der Geburt in ein Korsett zu quetschen? Letzte Woche wurde Mothercare beschuldigt, durch den Verkauf eines Korsetts, das von einer Frau mit Plateaustilettos aus Lackleder modelliert wurde, dem Druck auf neue Mütter nachzugeben, ihr Schwangerschaftsgewicht zu verlieren und “sexy” zu bleiben. “Ich bin sehr besorgt um Frauen, die eine falsche Botschaft erhalten”, sagte Jacqui Tomkins, die Vorsitzende der Independent Midwives UK, gegenüber der Times. “Das Wichtigste ist, dass Sie wieder in Form sind und wie Kim Kardashian aussehen. Das macht mir Sorgen.” Das Unternehmen hat inzwischen das Produkt und das Image entfernt, verkauft aber immer noch ein Band mit Spitzendruck, das als “Bauchstraffung” beschrieben wird und um den Bauch getragen werden soll, was angeblich “beim Abnehmen hilft”.

Trotz dieser Aufregung ist das Korsett seit einiger Zeit wieder in Mode gekommen. Im Jahr 2016 hat Prada das Kleidungsstück in einem eher utilitaristischen Stil wiederbelebt, das locker geschnürt über dicken Schneidern und Pullovern getragen wird. Dieser Stil war zwar immer noch darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit auf eine schlanke Taille zu lenken, war aber nicht in alten Vorstellungen von “Sexiness” verwurzelt. Aber für Herbst/Winter 2019 zeigten die Modedesigner einen traditionelleren Stil, mit einer Rückkehr zu vollen Korsetts und breiten, die Taille einschnürenden Gürteln.

Und in den sozialen Medien hat diese traditionelle Silhouette einen noch festeren Griff. Es gibt mehr als eine Million Beiträge auf Instagram mit einem “Taillentraining“-Tag. Viele von ihnen sind Nischen-Enthusiasten für Korsetts – eine Kultur, die unter die Kategorien Retrostil, Körpermodifikation, Fetischismus oder Cosplay fallen könnte – aber der Trend zu einer übertriebenen Sanduhrfigur hat auch das Taillentraining zum Mainstream gemacht.

Katie Thomas, eine Korsettdesignerin, die ihr Unternehmen 1999 gegründet hat, sagt, dass Korsettkultur und Hüfttrainer völlig unterschiedliche Märkte sind. Sie erinnert sich an die Kleidungsstücke, die in den 80er und 90er Jahren zur Gewichtsabnahme beitragen sollten. “Es ist traurig, dass Frauen 30 Jahre später nach einer schnellen Gewichtsabnahme suchen, und das ist es, was der Markt für Hüfttrainer zu nutzen versucht”, sagt sie. “Er verkauft Frauen falsche Hoffnung.”

Korsetts, sagt sie, “sind anders, weil wir uns nicht darauf konzentrieren, Gewicht zu verlieren, es geht nur darum, Ihre Körperform hervorzuheben und die Kurven zu feiern, die Sie haben. Ich trage jeden Tag ein Korsett, weil ich die Form mag, die es mir verleiht. Wir haben viele transsexuelle Kunden, die sich eine weiblichere Figur wünschen”.

Der Look erhielt einen enormen Auftrieb, als Kardashian zum Met-Ball im Mai ein Korsettkleid von Thierry Mugler trug. Das Kleid, das so entworfen wurde, dass es wie nasse Haut aussah, enthielt ein Korsett des Korsettierers Mr. Pearl, der seit langem Korsetts für Mugler herstellt, sowie andere Designer, darunter Alexander McQueen und Vivienne Westwood (er trägt ebenfalls ein Korsett und hat selbst eine angebliche 18-Zoll-Taille). Thomas hat seit dem Korsettkleid von Kardashian in letzter Zeit ein reges Interesse bemerkt, aber sie ist der Meinung, dass das traditionellere Korsett “immer ein Nischenprodukt sein wird”, mit, wie sie sagt, einer eng verbundenen und freundlichen Gemeinschaft. Die Mode für Hüfttrainerinnen hat in den letzten Jahren jedoch immer mehr zugenommen.

Kardashian, deren Körperform wahrscheinlich den größten Einfluss auf das extreme Sanduhr-“Ideal” hatte, ist seit langem eine Förderin von Hüfttrainer-Bändern auf ihrem Instagram-Konto, ebenso wie ihre Schwestern Khloe Kardashian und Kylie Jenner. Diese Bänder sind im Wesentlichen breite, elastische Gurte, die einen einschnüren und behaupten, zu einer dauerhaft schlankeren Mitte zu führen.