Was ist Ghostwriting, wie verbreitet ist es und ist es legal?

Ghostwriter sind das bestgehütete Geheimnis in der Wirtschaft. Ghostwriting ist eine Form des Schreibens, bei der eine Person (der Ghostwriter) die gesamte oder den größten Teil der Arbeit erledigt und eine andere Person (der Autor) Input und Feedback zu den Entwürfen gibt, um die Genauigkeit sicherzustellen. Ghostwriting ist weit verbreitet und Experten schätzen, dass mehr als die Hälfte der heute veröffentlichten Bücher in irgendeiner Form von Ghostwritern geschrieben werden. Ghostwriter sind in vielen verschiedenen Bereichen zu finden, wie z. B:

– Belletristische Romane

– Biografien

– Memoiren

– Geschäftsbücher

– Akademische Welt (einschließlich Bachelor- und Doktorarbeiten)

Ghostwriting kann in vielen verschiedenen Branchen und Situationen eingesetzt werden; am häufigsten wird es jedoch mit Prominenten in Verbindung gebracht, die Hilfe bei der Erstellung von Autobiografien oder Memoiren benötigen. Ghostwriter werden nicht nur für das Schreiben von Büchern engagiert, sondern auch für die Erstellung von Bachelor- und Doktorarbeiten, Forschungsarbeiten, Reden, Marketingmaterialien, Artikeln und vielem mehr.

Wie verbreitet sind Ghostwriting und akademisches Ghostwriting?

Ghostwriting ist in der heutigen Welt sehr verbreitet. Ghostwriter werden häufig eingesetzt, um Inhalte für Prominente, Politiker und Wirtschaftsführer zu erstellen, die möglicherweise nicht die Zeit oder das Wissen haben, um eine qualitativ hochwertige Arbeit zu verfassen.

Auch unter Akademikern sind Ghostwriting-Dienste beliebt – viele Doktoranden beauftragen einen Ghostwriter, anstatt ihre eigene Zeit in die Fertigstellung von Dissertationen zu investieren. Ghostwriter werden engagiert, um eine Dissertation zu verfassen, die den Anforderungen der Universität entspricht, und sie können auch in späteren Phasen der Karriere eingesetzt werden. Ghostwriting-Dienste für akademische Arbeiten sind in den letzten Jahren stark im Kommen!

Es hat viele Vorteile, einen Ghostwriter für akademische Arbeiten zu engagieren:

– Sie müssen nicht so viel Zeit in die Fertigstellung einer Arbeit investieren, wenn Sie die professionelle Hilfe von Ghostwriting-Diensten in Anspruch nehmen

– Arbeiten von Ghostwritern erfüllen in der Regel alle Standards der Universitäten, da sie von jemandem geschrieben wurden, der über Expertenwissen auf dem zu untersuchenden Gebiet verfügt

– Ghostwriter bieten ihre Dienste jederzeit an, so dass Sie sich keine Sorgen um Ihren Abgabetermin machen müssen.

Ist Ghostwriting legal?

Ghostwriting ist in den meisten Fällen völlig legal. Ghostwriter schließen mit ihren Kunden Verträge ab, in denen beschrieben wird, welche Arbeit zu leisten ist und wie sie abgeschlossen werden soll – das bedeutet, dass beide Parteien sich über alle Bedingungen einig sind, bevor sie mit der Arbeit beginnen. Es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, wem Ihr fertiges Buch oder Ihre fertige Arbeit gehört, sobald Sie sie eingereicht haben; wenn etwas schief geht, könnte eine Partei argumentieren, dass sie die Rechte besitzt, weil sie für die Erstellung bezahlt hat. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie den Vertrag vor der Unterzeichnung genau durchlesen!

Alles in allem ist Ghostwriting sehr weit verbreitet und kann für viele verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Ghostwriter werden angeheuert, um Inhalte zu erstellen, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen – das bedeutet, dass das Material, das Sie von ihnen erhalten, nicht unbedingt Ihre eigenen Meinungen oder Überzeugungen widerspiegelt. Betrachten Sie Ghostwriting vielmehr als eine Möglichkeit, Ideen zu erweitern, anstatt etwas völlig Neues zu schaffen. Wenn Sie einen Ghostwriter engagieren möchten, sollten Sie darauf achten, dass er einen offiziellen Vertrag mit klaren Bedingungen unterschreibt, denen beide Parteien zustimmen, bevor sie mit der Arbeit beginnen.