Was ist Lasercoin (LZR)?

Lasercoin ist eine digitale dezentrale Währung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Mit LZR ist es möglich, mit geringen Transaktionsgebühren weltweit kostengünstig Geld zu empfangen und zu senden und auf weltweit sicherste und transparenteste Weise eine Verbindung herzustellen.

Lasercoin Roadmap

Lasercoin begann seine technische Arbeit im März 2020 und wurde im Juni 2020 an der Krypto-Börse notiert. Die erste Phase des LZR-Vorverkaufs beginnt von September 2020 bis Dezember 2020. Darüber hinaus kann LZR im September 2021 an Geldautomaten in über 20 Ländern gekauft und verkauft werden. Weitere Zahlungs-APIs werden im Dezember 2021 in Spielportale integriert.

Wie kaufe ich Lasercoin

In den nächsten 3 Vorverkaufsphasen haben Sie die einmalige Gelegenheit, Lasercoin zu sehr niedrigen Preisen zu kaufen. Interessenten können Lasercoin mit den folgenden Kryptowährungen kaufen: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash und Litecoin unter https://lasercoin.io/ oder https://www.saturn.network/exchange. Mit dem Kauf des Lasercoin (ERC20-Token) nehmen Sie am weltweiten Verkauf des Lasercoin-Projekts teil.

Wie man Lasercoin benutzt

LZR-Inhaber können LZR weltweit über das Trustwallet und Geldautomaten senden oder empfangen, bei Online-Transaktionen mit LZR bezahlen und LZR über ihre eigene Desktop-Wallet, Laser-Wallet-App (in Kürze im Dezember 2020 erhältlich) oder andere dezentrale Handelsplattformen gegen andere Kryptowährungen eintauschen . Die Benutzerfreundlichkeit von LZR macht es attraktiver zu besitzen.