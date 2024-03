Weihai Lingang-Distrikt in China: Ein ,,Kombinationsschlag“ der Investitionsförderung kann neue Impulse für eine qualitativ hochwertige Entwicklung setzen

Investitionen anzuziehen bedeutet, Entwicklung zu begreifen, und Projekte zu suchen bedeutet, die Zukunft zu suchen. Die Teams zur Förderung von Investitionen im Weihai Lingang-Distrikt machten sich schnell auf den Weg in allen Teilen des Landes, um eine neue Runde von Investitionsförderung-Aktivitäten durchzuführen, bei der Frühlingsbrise der Arbeitsmobilisierung-Konferenz im Jahr 2024 der Stadt Weihai.

Seit letztem Jahr hat Weihai Lingang-Distrikt 9 professionelle Investitionsförderung-Teams eingerichtet und erfolgreich die Projekte z.B weltweit in Top-500 führenden deutschen ZF-Automobilsicherheit-Systeme, die Weihai-Niederlassung des Zhongke Fusion Computing Zentrum, den Hongtu-Fernerkundung-Satelliten für die Luft- und Raumfahrt, angezogen. Es kann das ,,lebendiges Quellwasser“ in die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region injizieren.

Im neuen Jahr wird Weihai Lingang-Distrikt fest an dem Konzept der ,,Gewinnung von Investitionen, Erfassung von Industrien und Greifen von Projekten“ festhalten, das auf vorteilhafte Branchen wie neue Materialien, neue Energie-Geräte, digitale Wirtschaft, Medizin und medizinische Geräte abzielt und ,,Killer-Merkmale“ wie ,,Investitionen in die industrielle Kette“, ,,Unternehmen-Investition“ und ,,präzise Investition“ voll ausnutzt, um die Kette weiter zu verlängern und die Kette zu stärken und die Umsetzung von 57 derzeit diskutierten Industrieketten-Projekten so schnell wie möglich zu fördern.

Am 22. Februar fand in der Stadt Fuzhou, Provinz Fujian, die ,,Erste Unterzeichnung des Jahres des Drachen“ im Weihai Lingang-Distrikt statt, und das Rahmenabkommen über die strategische Zusammenarbeit für das Jiterui Kooperation-Projekt des Parks für spezielle Detektion-Reagenzien im Weihai Lingang-Distrikt wurde offiziell unterzeichnet. Der nationale spezialisierte und neue ,,Kleine Riese“ – Giterui Biotechnologie – wird im Weihai Lingang-Distrikt eine Produktions- und Forschungs- und Entwicklungsbasis für Bausatzprodukte errichten.

Das Projekt dauerte nur 8 Monate vom Eingang der Investitionsinformationen bis zur erfolgreichen Unterzeichnung des Rahmenvertrags. Im Juni letzten Jahres kam Zhang Qiqing, der Vorsitzende von Giterui Biotechnologie, nach Weihai, um an einer akademischen Konferenz teilzunehmen.

Nachdem Weihai Lingang-Distrikt von der Investitionsabsicht des Unternehmens erfahren hatte, organisierte er schnell einen Tür-zu-Tür-Besuch, lud die andere Partei ein, den Standort zu besichtigen, und bot einen sorgfältigen Service: Die Problem-Beschwerde muss von einem speziellen Team gelöst werden, die Standortauswahl, die Unterstützung und andere Probleme können immer eine Antwort finden, die die Erwartungen des Unternehmens übertrifft…… ,,Wir haben einen Mechanismus für den Informationsaustausch mit dem Unternehmen eingerichtet, solange wir verstehen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, diese so schnell wie möglich zu erhalten. “Wang Pengyuan, Leiter der dritten Abteilung für Investitionsförderung des Handelsbüros von Weihai Lingang-Distrikt, sagte:

Am 28. Februar hielt Wang Zhansheng, der Vorsitzende der Weihai Lingang Neu Material Industrie Development GmbH., ein Treffen ab, sobald er nach Weihai zurückgekehrt war, und mobilisierte Mitarbeiter, die Unternehmen im Industriepark zu gruppieren, um das Ausmaß der festen Abfälle herauszufinden.

Die Behandlung fester Abfälle war schon immer ein Manko in der Kette der Kohlefaserindustrie im Weihai Lingang-Distrikt. ,,Die physikalische Methode, die wir dieses Mal gefunden haben, kann feste Abfälle wiederaufbereiten, um neue Kohlefaservorläufer herzustellen, und kann auch Epoxidharz zu Toner reduzieren, und der Aufbereitungsprozess ist schadstofffrei. Wenn es erfolgreich ist, kann es Kette der Kohlefaserindustrie erreichen“. sagte Wang Shengli.

Bei der Durchführung von Investitionsförderungs-Aktivitäten verfeinert der Weihai Lingang-Distrikt weiterhin die Zielrichtung der Industrie-Investitionen, untersucht eingehend die Dynamik des industriellen Layouts von zentralen Unternehmen, Branchenführern, ,,kleinen Riesen“ usw., sortiert die industrielle Kette, erstellt Investitions-Handbücher, erstellt Websites für ausländische Investitionen und plant die Durchführung verschiedener Formen der Werbung und Förderung sowie Projekt-Verhandlungen mit verschiedenen Themen. Yu Zhaoliang, stellvertretender Direktor des Handelsbüros von Weihai Lingang-Distrikt, sagte: ,,Derzeit bereiten wir uns intensiv auf Investitionsförderungs- und Wirtschafts- und Handelsaustausch-Besuche in Japan und Südkorea im März und in den Vereinigten Staaten im Mai vor und vertiefen weiterhin die Investition-Verhandlungen in Anlagen der neuen Energie, neuen Materialien, dien digitalen Wirtschaft und anderen Branchen.“

Das Projekt kann angezogen werden,aber muss es gut gebaut sein. Am 29. Februar wurde im Sino-European Ebene Intelligent Manufacturing Industrial Park im Weihai Lingang-Distrikt die Werkstatt von ZF Automotive Sicherheit System (Weihai) GmbH., die von ZF aus Deutschland investiert und gebaut wurde, neu konzipiert und renoviert. Es erreicht nun eine Hochgeschwindigkeit-Produktion.,,Wir haben einen Servicespezialisten für das Unternehmen, der uns bei der Lösung einer Reihe von Produktions- und Lebensdauer Problemen während des gesamten Prozesses unterstützt und eine vollständige Palette von Dienstleistungen anbietet.“Li Zhongwen, Investitions-Beauftragter des Handelsbüros von Weihai Lingang-Distrikt, stellte vor.

In diesem Jahr wird Weihai Lingang-Distrikt das Team für Investition-Förderung weiter optimieren. Die Investitionsförderung-Maßnahmen der dreigliedrigen Verbindung des ,,Professionellen Investitionsförderung-Teams+ Investitionsberatung Gruppe für das Rückgrat des Unternehmens + Professionellen Organisation von Drittparteien“ und des normalen Kontakts mit den ausländischen Institutionen der Stadt untersuchen und verbessern, um einen ,,Kombinationsschlag“der Investitionsförderung zu spielen.

Um eine reibungslose Übergabe der Projekten und der Vertragsunterzeichnung und -produktion zu erreichen, implementiert Weihai Lingang-Distrikt einen Verknüpfungs- und Koordinationsmechanismus, um die Garantie von Projektbau-Elementen zu beschleunigen, konzentriert sich auf die Verfolgung von Serviceprojekten, koordiniert und setzt verschiedene Elementanforderungen um,fördert die schnelle Landung, den Bau und die Produktion von Projekten und fördert den Weihai Lingang-Distrikt, sodass es ein fruchtbarer Boden für chinesische und globale Unternehmer, zu investieren und zu gedeihen, geworden zu sein.