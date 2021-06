Wir für Gerüstbau – eine Initiative von Blizzard Gerüstsysteme

Jettingen-Scheppach. Nachdem 2019 die Plattform „Gerüst-Diebstahl“ aufgelöst wurde, haben sich die Marketingabteilung der Firma Rolle Gerüstvertrieb e.K. und der Geschäftsinhaber Manfred Rolle für eine neue Plattform entschieden, die nicht nur das Melden von Gerüst-Diebstählen abwickelt, sondern auch vielen anderen Handwerksbetrieben ermöglicht, ihr gestohlenes Gut (u.a. Baumaterial, Werkzeug etc.) melden zu können.

„Wir hören immer wieder von Diebstählen auf Baustellen, ob es nun ein Gerüst ist, was am nächsten Tag einfach nicht mehr da ist oder auch Baustahl das über Nacht verschwindet, es ist ärgerlich, kostet eine Menge Geld und ist zudem meistens nicht versicherbar“, so Manfred Rolle, Geschäftsinhaber. Aus diesem Grund gründete die Firma Rolle Gerüstvertrieb die Initiative „Wir für Gerüstbau“ – eine Plattform, die es Handwerksbetrieben ermöglicht, Diebstähle (Gerüstmaterial, Baumaterialien, Fahrzeuge, Werkzeuge) und Vandalismus auf den Baustellen zu melden.

Mit einem bequemen Kontaktformular können die Betroffenen in wenigen Schritten alle wichtigen Kontaktdaten sowie Bilder, Stücklisten des gestohlenen Gutes melden. Nach Eingang der Meldung werden intern und mit der zuständigen Polizeibehörde alle Daten überprüft und zeitnah online gestellt. Im Anschluss geht auch ein Newsletter an alle Interessierte raus, die sich für das Gerüstdiebstahl-Radar registriert haben. In der Rundmail befinden sich die Bilder sowie eventuelle Seriennummer, Kontaktdaten der zuständigen Polizeibehörde sowie der Polizeibericht. Die Teilnahme und das Melden bei „Wir für Gerüstbau“ ist absolut kostenfrei.

So versucht das Unternehmen Dieben keine Chance mehr zu geben. Hehlerware soll so, laut Manfred Rolle, bekannter gemacht werden, damit Gestohlenes sofort wiedererkannt wird und erst gar nicht den Besitzer wechseln kann.

www.wir-fuer-geruestbau.de