Xinora Technologies kündigt das neue Handy-Spiel “Top 10 – Trivia Quizfragen” für iOS & Android Geräte an

“Top 10 – Trivia Quizfragen” ist ein unterhaltsames und interessantes neues Trivia-App-Spiel mit über 1000 Levels. Trivia Enthusiasten könnten mit der neuen Version nicht zufriedener sein.

24 März 2021

Von allen Kategorien an Spielen, die gerne auf dem Handy gespielt werden, zählen Quizspiele wohl zu den Beliebtesten. Neue Spiele zu finden ist jetzt noch einfacher, dank des in London ansässigen App Studios Xinora Technologies. Xinora Technologies verkündete kürzlich die aufregenede Nachricht der Veröffentlichung ihres neuesten Handy-Spiels „Top 10 -Trivia Quizfragen“, welches professionell gestaltet ist und sowohl spannend und unterhaltsam als auch fesselnd und herausfordernd ist. Das neue Handy-Spiel ist sowohl für Android als auch für iOS Geräte auf Google Play (Trivia Quiz – Quizfrage‪n) und im App Store (Trivia Quiz – Quizfrage‪n) erhältlich.

„Wir spezialisieren uns auf Spiele, insbesondere Quizspiele, und sind sehr stolz auf unsere ‘Top 10 – Trivia Quizfragen’,” erklärte ein Repräsentant von Xinora Technologies. „Wir wissen, dass die Messlatte in der Welt der Trivia- und Quizspiele hoch liegt, und unsere neues Spiel übertrifft selbst höchste Erwartungen.“

Nach Angaben des App Studios ist das Spiel voll von faszinierenden Themen mit über 1000 Levels, die dazu dienen, das Triva-Wissen des Spielers zu testen. Seine Top 10 Listen beinhalten Sachgebiete, die Spieler mit verschiedensten Hintergründen faszinieren werden und schwierig genug sind, sodass man nicht das Interesse verliert. Eine spezielle Funktion namens „Powerups“ gibt den Spielern die Möglichkeit, um Hilfe zu fragen, wenn sie einmal nicht weiter wissen. Sie verratet fünf oder zehn Buchstaben oder die gesamte Antwort. Alles in allem können Sie viele Stunden Unterhaltung erwarten, die zum Nachdenken anregt.

Erste Reaktionen zu „Top 10 – Trivia Quizfragen“ sind ausgesprochen positiv.

Christine S. aus Boston schreibt in ihrer fünf-Sterne-Bewertung: „Ich war erst nicht sicher, was mich erwarten würde, aber „Top 10 – Trivia Quizfragen“ ist mittlerweile mein Liebstes aller Quizspiele, die ich in den vergangen Jahren gespielt habe. Es ist nicht so einfach wie manch andere, aber wenn man nicht weiter kann, bekommt man Hilfe, sodass man sich weiter am Spiel erfreuen kann. Absolut zu empfehlen!“

Für weitere Informationen gehen Sie bitte zu Google Play (Trivia Quiz – Quizfrage‪n)

Drücken Sie Kontaktdetails:

Xinora Technologies Limited

London, UK

www.xinora.com