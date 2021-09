ZUERST IN SINGAPUR – BitDATA Exchange eröffnet als erster Anbieter ein physisches Digital Payment Token Service Center im Central Business District von Singapur

Nach dem Start seiner mobilen App im Juli 2021 setzt BitDATA Exchange (BitEx) Singapore, eine einheimische regulierte Börse für digitale Vermögenswerte, mit der Ausweitung des Geschäftsbetriebs in Singapur weitere Meilensteine.

Im Herzen von Singapurs Central Business District gelegen, hat BitEx am 26. September 2021 seinen ersten Over The Counter (OTC) Service Desk im GB Building, entlang der Cecil Street, eingerichtet Kontoerstellung vor Ort. Als von MAS reguliertes Unternehmen sind Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) obligatorische Protokolle, die alle rezeptfrei ausgefüllt werden können, wo Kunden nach erfolgter Authentifizierung mit dem Handel beginnen können.

„Wir freuen uns sehr über die Einführung unseres OTC-Desks an einem so prominenten Ort in Singapur. Wir haben uns 2019 endlich in Singapur niedergelassen und sind sehr dankbar, dass die MAS eine Ausnahmegenehmigung für die Bereitstellung digitaler Zahlungstokendienste gemäß dem Payment Services Act („PS Act“) erhalten hat. Unser Unternehmen verfolgt 3 Grundwerte, die sind – sicher, reguliert und professionell. Wir sind bestrebt, allen unseren Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken, den bestmöglichen Service zu bieten“, sagte Ken Wong, Gründer und CEO von BitEx.

FUSSFREIER FIAT-KRYPTO-HANDEL MIT BITEX

Geschulte Kontoservicemitarbeiter führen die Kunden gründlich durch den Onboarding-Prozess und die Kunden können in 4 einfachen Schritten mit dem Handel beginnen:

Stellen Sie die erforderlichen Dokumente für die Identitätsprüfung bereit Personalausweis, Wohnsitznachweis, Kontoauszug, Einkommens-/Geldnachweis Das Preisangebot wird nach Bestätigung des bevorzugten Handels des Kunden bereitgestellt Die Transaktion wird dann per Überweisung (FIAT) vom Bankkonto des Kunden abgeschlossen Kunden erhalten ihre Krypto-Assets in ihren Wallets

Mehr Komfort mit SCHNELLER Einzahlung und Auszahlung von Geldern

Das neueste Update der mobilen App umfasst eine SCHNELLE Ein- und Auszahlung von Geldern gegen eine geringe Gebühr, und Kunden können ihre Konten an ihre Debit- oder Kreditkarte in Singapur-Währung (SGD) binden, um die Aufladeanforderung abzuschließen.

Mit vielen weiteren spannenden Kapiteln im Jahr 2022 ist BitEx in Gesprächen mit Partnern aus der Lifestyle-Branche, die von elektronischen Mobilgeräten bis hin zu Networking-Sitzungen bei F&B-Ketten reichen. Die Vorfreude auf viele andere beispiellose Fortschritte beim Hochschalten geht weiter.

Betriebsdetails:

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 bis 12.00 Uhr; 13.30 bis 18.00 Uhr. Adresse: 143 Cecil Street, GB Building, Ebene 1 (neben dem Huggs Café)

Über BitDATA Exchange (BitEx)

Ihr vertrauenswürdiges Portal für die Krypto-Asset-Welt