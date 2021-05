“10 Best Shop Floor Management Solution Provider of 2021”

PROXIA Software AG erhält internationalen Award des Industry Era Magazine (USA)

Die PROXIA Software AG aus Ebersberg bei München wurde mit dem jährlich vergebenen, internationalen Award des Industry Era Magazine, als “10 Best Shop Floor Management Solution Providers of 2021” ausgezeichnet. Gepunktet hat das MES-Unternehmen vor allem mit dem innovativen neuen Lösungskonzept “Digitaler Zwilling von Verbesserungsmaßnahmen mit der PROXIA OEE/KVP-Methode“.

“10 Best Shop Floor Management Solution Providers of 2021” – dieser jährliche Award des Industry Era Magazins aus den USA beleuchtet Unternehmen insbesondere in den Bereichen Technologie, Vision, Philosophie sowie Praxis-Erfahrung. Gekoppelt daran steht die Einzigartigkeit der teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf innovative Produkte, bzw. einzigartiger Lösungen.

Die PROXIA Software AG ist auf die Entwicklung und Implementierung von MES-Software (Manufacturing Execution System) zur Optimierung von Produktionsprozessen spezialisiert. Der ausgezeichnete “Best Shop Floor Management Solution Provider” punktet dabei mit seinem neuen Lösungskonzept “Digitaler Zwilling von Verbesserungsmaßnahmen mit der PROXIA OEE/KVP-Methode”. Diese Methode steigert den Produktionsausstoß enorm und die Fertigungseffizienz wesentlich. Das Motto dabei: Mehr Produktionsausstoß: Aus Rot wird Bunt! Die PROXIA OEE/KVP-Methode auf Basis einer um Messenger-Dienste angereicherten Betriebsdatenerfassung und dem PROXIA Maßnahmen-Management zeigt auf, wo das Potenzial im Shopfloor wirklich zu finden ist. OEE (Overall Equipment Effectiveness) ist jene Kennzahl in der Produktion, auf die die Augen des Produktionsverantwortlichen gerichtet sind. Vereinfacht gesprochen ist OEE das Produkt aus Verfügbarkeit, Leistung und Qualität eines Maschinenverbunds. Doch haben die Beiträge zu OEE – typischerweise bei Werten zwischen 75 % und 100 % liegend – unterschiedliche Einflusskraft. Gerade dann, wenn es darum geht, im Sinne von MES und Kaizen die OEE unermüdlich in die Höhe zu treiben.

PROXIA entwarf mit Blick darauf eine völlig neue, innovative Lösung für valide Kennzahlen und Daten aus der Produktion als Grundstein für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in Unternehmen – mehr noch: Der Anbieter integrierte ein einzigartiges Maßnahmen-Management in seiner MES-Lösung, das zielorientierte Maßnahmen definiert und diese softwarebasiert auf Umsetzung und Wirkung kontrolliert.

Als Technologie-Trendsetter bietet PROXIA transformierbare, eigenentwickelte MES-Produkte mit modernem Design, ergonomischer Benutzerführung und modularer Konzeption für eine zukunftsfähige, in sich stimmige MES-Gesamtlösung, die mit den Anforderungen in Unternehmen mitwächst. Individuelle MES Software-Produkte mit hohem Standardisierungsgrad sorgen für eine kurze Einführungszeit mit schnellem Produktiv-Einsatz und kurzer Amortisationszeit der MES-Investition. Dies ist die Basis des Erfolgs von PROXIA als “Provider of Flawless Production”, als Lösungsanbieter für aktuelle Herausforderungen, die fast alle Kunden umtreiben, wie zum Beispiel:

– Höchste Flexibilität hinsichtlich der Nutzung und Auslastung von Produktionsressourcen Mensch, Maschine und Material in der aktuellen Pandemie-Situation

– Schnell umsetzbare Roadmaps und praxisorientierte Lösungen im Rahmen der Digitalisierung-Strategie bzw. dem Zwang digitaler zu werden bezogen auf die aktuelle Pandemie Situation

(Homeoffice Arbeitsplätze, Abstandsregeln, flexiblerer dynamischer Personaleinsatz, Kurzarbeit, interne Kommunikation u. a.)

PROXIA Software AG ist ein europaweit tätiges Software-Unternehmen, das MES-Lösungen für Produktionsunternehmen entwickelt und implementiert. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich die Unternehmensgruppe mit der Prozessoptimierung in der Industrie. Die Kern-Produktpalette der PROXIA MES-Software beinhaltet MES Planung, Erfassung, Monitoring, sowie Analyse, Auswertung und Controlling von Produktionskennzahlen. Das Leistungsspektrum umfasst Software – Entwicklung, MES-Consulting, Vertrieb, Installation, Support und Schulung.

Die PROXIA Software AG ist zertifizierter SAP-Partner und schafft eine Datendurchgängigkeit von den Geschäftsprozessen bis hin zur Shopfloor Ebene durch die vertikale und horizontale Integration von MES-Lösungen aus einer Hand. Mit den innovativen PROXIA MES-Softwareprodukten, MES-Leitstand, Shopfloor Management, MDE, BDE, PZE, CAQ, TPM, Online-Monitoring und OEE/KPI-Kennzahlenerfassung lassen sich komplette MES-Prozessstrukturen abbilden und mit der ERP/PPS-Ebene verschmelzen – auf Kurs zur Smart Factory und Industrie 4.0. Modernste Software-Technologien, der schnittstellenfreie, bedarfsgerechte, modulare Systemaufbau sowie schnelle Projekt-Realisierung sichern dem Kunden eine kurze Integrationszeit und damit eine hohe Investitionssicherheit sowie schnellen ROI der MES-Software-Investition.

