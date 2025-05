-10% Opening Special

Auf jeden Aufenthalt ab 3 Übernachtungen

Zur Feier des Tages gibt“s für Mai und Juni ein ganz besonderes Opening Special – alle, die zu den Ersten gehören wollen, die unsere neuen Zimmer erleben, erhalten im Mai und Juni 10 % Rabatt auf jeden Aufenthalt ab 3 Übernachtungen.

Und auch drum herum ist einiges geboten: Der Mai und Juni bringen jede Menge kulturelle Highlights, Feste und Events in Regensburg – von Musik über Volksfeste bis hin zu besonderen Stadtführungen. Ein perfekter Anlass also, Stadtluft zu schnuppern und das Frühlingserwachen in vollen Zügen zu genießen.

Und nicht vergessen: Der Muttertag steht vor der Tür – vielleicht ein schöner Anlass, um jemandem eine kleine Auszeit zu schenken?

Das renommierte Wellnesshotel Götzfried freut sich, die Eröffnung seiner neu gestalteten Zimmer und Suiten ab Mai 2025 bekannt zu geben. Mit viel Liebe zum Detail wurden die Unterkünfte modernisiert, um Gästen höchsten Komfort in stilvollem Ambiente zu bieten.

Die neuen Zimmer und Suiten zeichnen sich durch die Verwendung heimischer Hölzer, harmonisch abgestimmter Stoffe und edel gestalteter Möbel aus, die Körper, Geist und Seele verwöhnen. Die Ausstattung umfasst unter anderem komfortable Betten, moderne Badezimmer, Flachbild-TVs, Minibars und kostenfreies WLAN. Einige Unterkünfte verfügen zudem über private Balkone mit Blick auf den idyllischen Garten.

Ergänzend zu den neuen Unterkünften bietet das Wellnesshotel Götzfried ein erweitertes Day SPA-Angebot an. Das „Regensburger Refugium“ erstreckt sich über 1.100 m² und umfasst zehn verschiedene Schwitz-, Inhalations- und Relax-Attraktionen. Gäste können hier in verschiedenen Saunen, Dampfbädern und im großzügigen Whirlpool bei 30 °C entspannen. Der neu gestaltete Wellnessgarten mit Naturpool und gemütlichen Liegen lädt zum Verweilen ein.

Das Day SPA steht nicht nur Hotelgästen, sondern auch Tagesbesuchern offen. Verschiedene Tagespauschalen zu fairen Preisen bieten Wellness vom Feinsten. Ob Erholung im Regensburger Refugium oder Verwöhnprogramme in der Beauty- und Vital-Lounge – für jeden Gast ist das passende Angebot dabei. Die Öffnungszeiten des Refugiums sind Montag von 14:00 bis 22:00 Uhr sowie Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 22:00 Uhr.

Ein Hoch auf alle Mamas!

Zum Muttertag möchten wir allen Müttern etwas zurückgeben: Wer bis zum 11. Mai bei uns bucht – ganz egal ob für sich selbst oder als Geschenk – darf sich über eine Flasche Prosecco auf dem Zimmer freuen.

Ein kleines Dankeschön für all die großen Dinge, die Mamas täglich leisten.

Unsere liebsten Urlaubs Angebote zum Bestpreis – jetzt buchen und Frühbuchervorteile erhalten

Bunter Frühling

06.01. – 30.06.2025

3 ÜN ab EUR 489 pro Person

Wohltuende Wellnessmomente und Kulturerlebnisse in der UNESCO-Welterbestadt Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

3 Tage wohnen in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

1 x Körperpackung nach Wahl in der Wasser-Schwebeliege oder Entspannungsbad in der O2 Wanne pro Person

1 x Rückenmassage (45 min) pro Person

Auch mit Verlängerungsnacht buchbar

City Summer

20.06. – 30.09.2025

3 ÜN ab EUR 438 pro Person

Entspannte Stunden am Pool und kulturelle Highlights in Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

3 Tage wohnen in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Entspannen Sie sich in unserem 3000 m² großen Wellnessgarten

1x Gutschein für eine Bratwurstsemmel in der historischen Wurstkuchl

Eintrittskarte zur Sonderausstellung zu König Ludwig I. im Museum der Bayerischen Geschichte

1x Gutschein für einen Cocktail am Pool pro Person

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Eine Woche 6=7

07.01. – 22.12.

7 ÜN ab EUR 698 pro Person

So macht Urlauben Spaß! 6 Tage bezahlen und 7 Tage genießen.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

7 Tage wohnen in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

SPA-Gutschein im Wert von 70 EUR pro Person einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Mit und ohne der beliebten 3/4 Verwöhnpension buchbar!

Happy Weekend

07.02. – 19.12.2025

2 ÜN ab EUR 309 pro Person

Das perfekte Package für ein gelungenes Wochenende mit Wellness, Genuss und Kultur in Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

2 Tage wohnen in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

SPA-Gutschein im Wert von 30 EUR pro Person einzulösen bei einer Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Gültig von Freitag bis Sonntag, auch mit Verlängerungsnacht buchbar

MID-WEEK 3 = 4

07.01. – 22.12.

4 ÜN ab EUR 485 pro Person

4 Nächte zum Preis von 3!

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

4 Nächte wohnen in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Late Check out für den Spabereich nach Verfügbarkeit

1 x Classic Gesichtsbehandlung für alle Hauttypen oder Ganzkörpermassage (jeweils 60 Minuten) pro Person

Anreise Sonntag oder Montag

Wellness & Verwöhntage

06.01. – 19.12.2025

4 ÜN ab EUR 646 pro Person

Die Seele und den Körper entspannen lassen.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in der gewünschten Zimmerkategorie

Inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

4-Gang-Menü am Abend mit Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang

Täglich von 13:30 bis 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

Benutzung des 1.100 m² Spa „Regensburger Refugium“ mit 10 Relaxattraktionen

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Badetücher für die Zeit Ihres Aufenthaltes

1 x Chill Time Ganzkörpermassage (60 Minuten)

1 x Fußzonenmassage (30 Minuten)

1 x Wahlweise Körperpackung in der Wasserschwebeliege oder ein Bad nach Wahl in der O² Sauerstoffwanne

Peeling zum Selbstauftragen im Dampfbad

Early Spa Check-in nach Verfügbarkeit

Was ist los in Regensburg?

Eine ganze Menge!

Ich muss zugeben: Diese Zeit ist für mich persönlich die schönste in Regensburg. Die Stadt blüht auf, es duftet nach Frühling – und überall ist was los. Von 09. bis 25. Mai lädt die Maidult zum Bummeln, Genießen und nostalgischen Riesenradfahren ein – für mich jedes Jahr ein Muss!

Im Juni geht“s direkt weiter mit zwei echten Highlights:

Am 06. und 07. Juni bringt das Jahninselfest Musik, Kunst und Lebensfreude auf die Donauinsel – ein ganz besonderes Flair zwischen Bäumen, Wasser und Bühne. Und dann, nur alle zwei Jahre, das große Bürgerfest: Vom 20. bis 22. Juni wird die Altstadt zur Festivalmeile – mit Musik, Kulinarik und einem unvergleichlichen Miteinander.

Wenn ihr mich fragt: Wer Regensburg mal von seiner lebendigsten Seite erleben möchte, sollte sich diese Wochen rot im Kalender markieren

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

