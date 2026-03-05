10% Rabatt auf alle Lehrgänge der Spitta Akademie!

10% Rabatt auf alle Fernlehrgänge, Präsenzlehrgänge und Online-Lehrgänge der Spitta Akademie – gültig bis 31.03.2026 mit dem Code Lehrgang10.

Balingen, 05.03.2026 – Im März 2026 startet die Spitta Akademie eine attraktive Lehrgangsaktion für Fachkräfte in der Zahnmedizin, Zahntechnik und Kieferorthopädie: Teilnehmer erhalten 10% Rabatt auf alle Fernlehrgänge, Präsenzlehrgänge und Online-Lehrgänge. Die Aktion gilt ausschließlich vom 01.03. bis 31.03.2026 mit dem Aktionscode Lehrgang10.

Top-Lehrgänge für Sie:

Die Spitta Akademie steht seit Jahren für qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildung im Dentalbereich. Besonders gefragt sind die etablierten Fortbildungen:

– Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin (ZMV) – m/w/d

– Abrechnungsmanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d)

– Praxismanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d)

Diese Lehrgänge vermitteln fundiertes Fachwissen in zahnmedizinischer Abrechnung, Praxisorganisation, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterführung – ideal für alle, die ihre Karriere in der Zahnarztpraxis gezielt voranbringen möchten.

Neue Lehrgänge für moderne Praxisstrukturen:

Neben den bewährten Klassikern erweitert die Spitta Akademie kontinuierlich ihr Angebot.

Neu im Portfolio sind unter anderem:

– Rezeptionsmanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d) – für einen erfolgreichen Einstieg in die Dentalbranche als Quereinsteiger

– Social Media Manager im Gesundheitswesen IHK (m/w/d) – für modernes Praxismarketing und digitale Sichtbarkeit

– Personalmanager im Gesundheitswesen IHK (m/w/d) – für erfolgreiche Teamführung und strategisches Personalmanagement

Mit diesen innovativen Lehrgängen reagiert die Akademie auf die aktuellen Herausforderungen an Fachkräftemangel, Digitalisierung und Patientengewinnung.

Ihre Vorteile mit einem Lehrgang der Spitta Akademie

Teilnehmende profitieren von einem durchdachten Lehrgangskonzept mit klarem Praxisbezug:

-Kombination aus Selbstlern- und Unterrichtsphasen für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf

-anerkannte & zertifizierte Abschlüsse

-Spaß am Lernen durch moderne Lehrkonzepte und -methoden

-Begrenzte Teilnehmeranzahlen für intensiven Erfahrungsaustausch

-und praktische Wissensvermittlung zur direkten Umsetzung

Ob Fernlehrgang mit flexibler Zeiteinteilung, interaktiver Online-Lehrgang oder praxisnaher Präsenzunterricht – die Spitta Akademie bietet moderne Lernformate für jede Lebenssituation.

Finanzierung? Kein Problem – Investieren Sie in Ihre Zukunft

Weiterbildung ist eine Investition in die eigene Karriere. Damit diese nicht an der Kursgebühr scheitert, unterstützt die Spitta Akademie ihre Teilnehmenden mit verschiedenen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer monatlichen Ratenzahlung, sodass sich die Lehrgangskosten flexibel und planbar verteilen lassen. So wird berufliche Weiterentwicklung auch finanziell gut umsetzbar.

Weiterbildung jetzt günstiger sichern

So einfach geht“s:

Weiterbildung auf www.spitta-akademie.de auswählen

Im Aktionszeitraum vom 01.03.2026 bis 31.03.2026 buchen

Rabattcode Lehrgang10 im Buchungsprozess eingeben

10% sparen

Die Aktion gilt ausschließlich vom 01.03. bis 31.03.2026 mit dem Aktionscode Lehrgang10.

Ausgenommen sind bereits bestehende Vergünstigungen von 15% für weitere Teilnehmende.

