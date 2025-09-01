10 % Sommer-Special

10% Direktbucher Sommer-Special auf alle verfügbaren Zimmer & Suiten ab einer Buchung von 3 Übernachtungen mit Verwöhnpension

Wann haben Sie zuletzt als Familie richtig durchgeatmet? Richtig Zeit miteinander verbracht – ohne Termine, Schulstress und Alltag? Im Hotel Götzfried – Garden & SPA nahe Regensburg erleben Familien eine Auszeit, die allen guttut: mit liebevoller Betreuung, großzügigen Zimmern, einer entspannenden Wellnesslandschaft und feiner Kulinarik, die auch Kindern schmeckt. Ob kurzer Wochenendtrip oder langer Ferienaufenthalt – hier steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt.

Ein Urlaub im Götzfried bedeutet: Barfuß im Garten laufen, im Naturpool planschen, als Eltern zur Massage gehen, während die Kinder in der Lounge spielen. Und abends? Ein liebevoll zubereitetes Menü für die Großen, ein eigenes Kindergericht für die Kleinen – und ganz viel gemeinsame Zeit.

Unsere aktuellen Urlaubs-Pauschalen:

City Summer – Urlaubssommer für Groß & Klein

3 Nächte Familienzeit vom 20. Juni bis 30. September 2025, inkl. Wellness & Genuss ab 428EUR pro Person. Ideal für einen entspannten Kurzurlaub in den Sommerferien!

EEine Woche 6=7 – 7 Nächte bleiben, nur 6 zahlen

Perfekt für längere Familienferien: vom 06. Januar bis 22. Dezember 2025, ab 688EUR pro Person – mit Spa, Halbpension & allen Inklusivleistungen.

Happy Weekend – Der kleine Familienurlaub zwischendurch

2 Übernachtungen (Fr-So) inkl. Verwöhnpension, ideal für Schulpausen oder verlängerte Wochenenden – buchbar bis 19. Dezember 2025, ab 299EUR pro Person.

Herbstzauber & Familienwellness

Goldene Herbsttage mit viel Natur, kuscheligem Wellnessbereich und viel Raum für Gemeinsamkeit: 26. September bis 30. November 2025, 3 Nächte ab 489EUR pro Person.

Mid-Week 3=4 – verlängerte Erholung unter der Woche

Verlängern Sie Ihre Auszeit: 4 Nächte zum Preis von 3, buchbar 06. Januar-19. Dezember 2025, ab 475EUR pro Person.

Romantischer Advent im Götzfried

Zauberhafte Vorweihnachtstage: 28. November-21. Dezember 2025, 2 Nächte ab 261EUR pro Person.

Wellness- und Verwöhntage

Tiefenentspannung inklusive: 4 Nächte voller Anwendungen und Genuss, buchbar 06. Januar-19. Dezember 2025, ab 636EUR pro Person.

Warum Götzfried die perfekte Wahl für Ihre Gäste ist:

Sommer, Herbst, Advent oder Wellness-Wochen – jede Jahreszeit wird zum Erlebnis.

Top-Inklusivleistungen wie -Verwöhnpension mit Nachmittagsbuffet, täglich 4- bzw. 5-Gänge-Abendmenü, Nutzung des 1.100m² Spa „Regensburger Refugium“, Garten-Naturpool oder innen beheizter Pool, Saunen, Dampfbäder und mehr.

Familiäre Gastgeber-Atmosphäre, stilvoll-elegantes Ambiente und Wellness auf höchstem Niveau.

Kontakt & Buchung

Hotel Götzfried – Garden & SPA,

Wutzlhofen1, 93057Regensburg

+49(0)94169680

info@hotel-goetzfried.de

hotel-goetzfried.de

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

