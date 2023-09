10 Tipps für die Reparatur von Wasserschäden

Warum Wasserschäden auftreten

Man denkt bei Wasserschäden vielleicht an große Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Tsunamis und Monsune, aber sie können auch bei jedem anderen Leck in Ihrem Haus auftreten, sei es durch ein altes Rohr, eine verstopfte Dachrinne oder sogar durch Kondenswasser aus Ihrer Klimaanlage.

Wasserschäden können ein Haus schnell ruinieren, innerhalb weniger Stunden Möbel zerstören, Holzböden verziehen und ernsthafte Probleme mit Schimmel und Mehltau verursachen.

Identifizieren Sie die Quelle

Es gibt viele Stellen, an denen ein Wasserschaden entstehen kann. Hier sind einige der häufigsten:

– Extremes Wetter

– Undichte Rohre oder Warmwasserbereiter

– Leck in der Zuleitung der Waschmaschine

– Kondenswasser in Klimaanlagen

– Defekte Sprinkleranlage

– Verstopfte Dachrinnen

Tipps für die Wiederherstellung nach einem Wasserschaden

1. Trocknen Sie den Bereich aus

Dies scheint offensichtlich, aber die Zeit drängt, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie das gesamte Haus auf Wasser an Stellen untersucht haben, an denen es nicht sein sollte. Während Sie sich um stehendes Wasser kümmern, sollten Sie die Fenster und Türen öffnen. Außerdem sollten Sie Ventilatoren und Luftentfeuchter einsetzen, um so viel Luft wie möglich an die Stelle zu bringen, an der der Schaden aufgetreten ist. Wenn Sie die Ventilatoren auf ein offenes Fenster richten, trägt dies dazu bei, die Feuchtigkeit aus der Wohnung zu entfernen.

2. Heben Sie die Möbel vom Boden auf

Verwenden Sie Ziegelsteine, um Ihre Couch, Ihren Schreibtisch und andere Möbel aufzustocken. Wenn Sie in einer sonnigen Gegend wohnen, können Sie Ihre Möbel auch zum Trocknen nach draußen stellen. Wenn Ihr Lieblingssessel völlig durchnässt ist, müssen Sie sich möglicherweise von ihm verabschieden – poröse Materialien sind sehr anfällig für Wasserschäden und können Schimmel ansetzen.

3. Beseitigen Sie den Dreck

Es ist nicht das Wasser selbst, das Schimmel und Mehltau entstehen lässt, sondern die Kombination aus Wasser und Schmutz (und anderen organischen Stoffen). Nachdem Sie also das Wasser aufgewischt haben, sollten Sie den Bereich mit einem milden Reinigungsmittel (oder einem für die Oberfläche geeigneten Reiniger) schrubben.

4. Besorgen Sie sich einen Nass-/Trockensauger

Wenn Sie nasse Teppiche haben, können Sie in einem Baumarkt anrufen und nachfragen, ob sie einen Staubsauger haben, der für nasse Bereiche geeignet ist. Diese kosten etwa 50 Dollar für einen 6-Gallonen-Sauger und 170 Dollar für ein 16-Gallonen-Gerät. Man kann sie auch mieten.

5. Schleifen Sie Ihren wasserbeschädigten Boden ab

Nachdem Ihr Holzfußboden gereinigt und getrocknet wurde, kann er Anzeichen von Schröpfung aufweisen, d. h. er erscheint konvex oder konkav. Möglicherweise können Sie die Dielen mit einem Trommel- oder Schwingschleifer abschleifen, um einen Teil der beschädigten Stellen zu glätten. Bei Dielen, die sich angehoben haben, müssen Sie sie wieder festnageln.

6. Überprüfen Sie die Decken

Sie haben bereits eine kleine Überschwemmung in Ihrem Haus – das Letzte, was Sie brauchen, ist eine durchhängende Decke. Schauen Sie nach oben, um zu sehen, ob Deckenplatten von dem Vorfall betroffen sind. Falls ja, sollten Sie diese sofort entfernen und untersuchen, ob das Dach ebenfalls beschädigt ist.

7. Laminat austauschen

Wenn Sie Laminatböden haben, die ähnlich wie Hartholz aussehen, sollten Sie wissen, dass sie sich ganz anders verhalten, wenn sie stehendem Wasser ausgesetzt sind. Laminatböden speichern Feuchtigkeit und quellen auf. Wenn sie also durch Wasser beschädigt wurden, müssen sie ersetzt werden.

Luftentfeuchter —>> jestzt mieten

8. Trockenbauwände messen und austauschen

Wenn Ihre Trockenbauwand sichtbare Schäden aufweist, die mehr als einen halben Zentimeter von der Grundlinie entfernt sind, müssen Sie die gesamte Platte ersetzen. Andernfalls können Sie die verzogenen Teile herausschneiden und ersetzen.

9. Neu versiegeln

Nachdem der beschädigte Bodenbelag ausgetauscht wurde, sollten Sie ihn mit neuer Dichtungsmasse (und gegebenenfalls Farbe) abdichten, um künftige Wasserschäden zu vermeiden.

10. Installieren Sie Wasserdetektionsgeräte

Auch nach der Beseitigung des Wasserschadens sollten Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Ihrer Wohnung überwachen, um weitere Schäden zu vermeiden. Bringen Sie ein solches Gerät in der Nähe von Waschmaschinen, Toiletten, Geschirrspülern und anderen ähnlichen Geräten an, um ein Problem zu erkennen, bevor es außer Kontrolle gerät.

